Insolvenzverfahren über Steghaus Betriebs GmbH eröffnet

Wie der Alpenländischer Kreditorenverband bereits gemeldet hatte, wurde über die „Das Steghaus Betriebs GmbH“ mit Sitz in Kitzbühel ein Konkursverfahren beantragt. Nun ist das Insolvenzverfahren eröffnet: Laut Kreditschutzverband von 1870 erfolgte dies am 18. März am Landesgericht Innsbruck das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die Gesellschaft betreibt das Restaurant Steghaus am Schwarzsee und ist in der Gastronomie tätig. Insgesamt sind 21 Dienstnehmer betroffen, deren Löhne und Gehälter laut AKV seit Februar 2026 offen sind. Geschäftsführerin und Gesellschafterin ist Verena Marquard, weitere Gesellschafterin ist die Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee GmbH.

Als Hauptursache der Insolvenz wird übereinstimmend angegeben, dass der Pachtvertrag für das Restaurant seitens des Verpächters unerwartet mit Ende April 2026 aufgelöst wurde. Damit sei dem Unternehmen die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden. Die Schuldnerin, die erst 2022 gegründet wurde, brachte den Insolvenzantrag selbst ein.

Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich laut Eigenangaben auf rund 200.000 Euro, betroffen sind etwa 45 Gläubiger. Zu den wichtigsten zählen Lieferanten, Dienstnehmer, die Österreichische Gesundheitskasse sowie das Finanzamt. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus Vorräten im Wert von rund 30.000 Euro, Bankguthaben von etwa 41.000 Euro sowie offenen Forderungen; Liegenschaften sind nicht vorhanden.

Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 4. Mai anmelden.

Laut AKV kann das Unternehmen nicht fortgeführt werden, eine Schließung wurde angeregt. Die weitere Vorgangsweise bleibe abzuwarten.