Genau zehn Jahre nach dem letzten großen Bezirksmusikfest in St. Ulrich fällt 2026 wieder der „Nuaracher Musi“ die ehrenvolle Aufgabe zu, das jährliche Musikfest des Musikbezirks St. Johann zu Hause in St. Ulrich auszutragen.



Wie schon 2016 ist auch heuer wieder ein viertägiges Fest am letzten Juliwochenende (23. bis 26. Juli) geplant, dieses Mal unter dem Motto „Im Eilschritt nach St. Ulrich“. Bereits seit Monaten steckt der 17-köpfige Musikfestausschuss in den intensiven Vorbereitungen, jetzt starten die 77 Musikantinnen, Musikanten und Marketenderinnen mit einem Doppelkonzert offiziell ins „Musikfestjahr“.



Im Eilschritt nach St. Ulrich − das Konzert

Nach den beiden ausverkauften Jahreskonzerten im vergangenen Jahr haben sich die Vereinsverantwortlichen der BMK St. Ulrich dazu entschieden, das Frühjahrskonzert heuer erstmals an zwei Abenden (20. und 21. März, jeweils 20 Uhr) auf die Bühne zu bringen – und zudem als offiziellen Auftakt für die intensive Musikfestzeit zu nutzen: „Wir freuen uns über den anhaltend großen Zuspruch zu unseren Konzerten im KUSP und wollen deshalb in diesem für uns besonderen Jahr die Möglichkeit nutzen, dem Publikum unser Konzertprogramm nicht nur wie gewohnt am Samstag, sondern schon am Freitag zu präsentieren“, erklärt sich Obmann Franz Reich.



Uraufführung sorgt für Musikfest-Flair

Für das Programm der Frühjahrskonzerte greift Kapellmeister Andreas Wörter nicht nur wieder auf hochkarätige traditionelle („Leichte Kavallerie“, „Herzbluat“) sowie sinfonische Blasmusik („Der Magnetberg“, „The Ghost Ship“) zurück, sondern steuert mit der Fanfare „Im Eilschritt nach St. Ulrich“ auch eine Eigenkomposition bei, die am 20. und 21. März uraufgeführt wird: „Mit der neuen Fanfare wollen wir das Musikfestjahr 2026 auch musikalisch begrüßen. Sie ist ein Geschenk für alle, die sich jetzt schon so wie wir auf das Highlight des Jahres freuen. Damit bringen wir einen Hauch Musikfest-Flair schon bei den Frühjahrskonzerten auf die Bühne“, so Wörter über sein neues Werk.



Online-Reservierung und Tombola-Start

Ebenfalls neu ist in diesem Jahr, dass Sitzplätze für die Frühjahrskonzerte der BMK St. Ulrich online über die Homepage reserviert werden können. Einen Kartenvorverkauf bei allen Mitgliedern gibt es trotzdem.

Und noch ein Highlight wartet auf alle Besucher: Sie sind die ersten, die Lose für die große Musikfest-Tombola ergattern können, bei dem es als Hauptpreis einen SUV für ein Jahr zu gewinnen gibt.



Alle Informationen unter www.musikkapalle-stulrich.at und www.musifest26.at.