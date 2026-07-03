Heiße Matches beim Tischtennisturnier in Kirchdorf

Über dreißig Teilnehmer trotzten bei der 4. Auflage des Turniers der großen Hitze. Mit kühlen Getränken und Grillspezialitäten sorgte das Team vom TTV Raika Kirchdorf für die Bewirtung.



Großen Spaß hatten heuer besonders viele Jugendliche. Den Sieg in dieser Klasse holte sich Niclas Pletzenauer vor Maxi Eller, Nick Horngacher, Frida Nothegger, Leon Gilbert und Lara Stank.



Bei den Damen wiederholte Renate Grander ihren Erfolg aus dem Vorjahr und gewann vor Mia und Frida Nothegger sowie Hanna Beikircher. Im Herren-Finale setzte sich der Jugendspieler Nick Horngacher gegen Daniel Schöpf durch. Stefan Prantl eroberte den dritten Platz vor Alexander Schett, Martin Widmoser und Max Froidl.