Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Heiße Matches beim Tischtennisturnier in Kirchdorf
Kitzbüheler Anzeiger
Laferl Turnier

Mit großer Begeisterung trotzen die Teilnehmer der Hitze.

Foto: Gernot Schwaiger

Kirchdorf

von Gernot Schwaiger
03. Juli 2026

Heiße Matches beim Tischtennisturnier in Kirchdorf

Über dreißig Teilnehmer trotzten bei der 4. Auflage des Turniers der großen Hitze. Mit kühlen Getränken und Grillspezialitäten sorgte das Team vom TTV Raika Kirchdorf für die Bewirtung.

Großen Spaß hatten heuer besonders viele Jugendliche. Den Sieg in dieser Klasse holte sich Niclas Pletzenauer vor Maxi Eller, Nick Horngacher, Frida Nothegger, Leon Gilbert und Lara Stank.

Bei den Damen wiederholte Renate Grander ihren Erfolg aus dem Vorjahr und gewann vor Mia und Frida Nothegger sowie Hanna Beikircher. Im Herren-Finale setzte sich der Jugendspieler Nick Horngacher gegen Daniel Schöpf durch. Stefan Prantl eroberte den dritten Platz vor Alexander Schett, Martin Widmoser und Max Froidl.

Weitere Artikel:

Sommerfest Schneesport
ABO PUR

Kitzbühel

02.07.2026

Ski Austria Sommerfest begeistert in Kitzbühel

Das erste Sommerfest des Schneesports lockte zahlreiche Besucher in den Pfarrau Park nach Kitzbühel. Wintersportstars standen für Autogramme bereit, zudem wurde K.S.C.-Präsident Michael Huber mit dem Goldenen Ehrenzeichen des ÖSV ausgezeichnet.

coboli_ATP Media

Kitzbühel

01.07.2026

Cobolli und Berrettini spielen beim Generali Open Kitzbühel

Das Generali Open Kitzbühel präsentiert auch 2026 ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Mit Flavio Cobolli, Matteo Berrettini und Titelverteidiger Alexander Bublik kommen internationale Topstars in die Gamsstadt.

WMFAnreise1_Floobe

Bezirk

30.06.2026

Fußball-WM: Fans aus dem Bezirk in den USA

Fünf Fußballfans aus dem Bezirk Kitzbühel begleiten das österreichische Nationalteam bei der Fußball-WM in den USA. Neben den Spielen erleben sie einen Roadtrip quer durch die Vereinigten Staaten.

FCK Cirolini Winkler
ABO PUR

Kitzbühel

30.06.2026

Eurotours steigt aus: Beim FC Kitzbühel bricht neue Ära an

Der FC Kitzbühel richtet sich nach dem Ausstieg von Eurotours als Namenssponsor neu aus. Präsident Francesco Cirolini spricht über wirtschaftliche Herausforderungen, neue Partnerschaften und den Fokus auf den regionalen Nachwuchs.

Sebastian Rella SV IBK Bergisel - Hintergrund die Sprungrichter

Kitzbühel

29.06.2026

KSC-Nachwuchs überzeugt beim TSV-Landescup

Beim TSV-Landescup im Skispringen in Kitzbühel überzeugte der Nachwuchs des K.S.C. mit einem Sieg und mehreren Podestplätzen. Tobias Jeßner gewann die Schülerklasse III.

Leichtathletik Grand Prix Hopfgarten

Hopfgarten

28.06.2026

ASVÖ Leichtathletik Grand Prix in Hopfgarten

Rund 290 Volksschulkinder aus Hopfgarten und Westendorf nahmen am ASVÖ Leichtathletik Grand Prix teil. Sprint, Weitsprung und Weitwurf sorgten für Bewegung, Teamgeist und Begeisterung.

KTC Herren 45

Kitzbühel

26.06.2026

KTC Herren 45 holen Vize-Staatsmeistertitel

Die Herren-45-Mannschaft des Kitzbüheler Tennisclubs gewann den Vize-Staatsmeistertitel in der Tennis-Bundesliga. Es ist der größte Erfolg einer Kitzbüheler Herrenmannschaft im österreichischen Tennissport.

Watschenbach-Turnier

Oberndorf

25.06.2026

Watschenbach-Turnier lockt 160 Bogenschützen

Das 6. Watschenbach-Turnier auf dem 3D-Parcours des BSV Penzing in Oberndorf lockte 160 Teilnehmer an. Der Bewerb war Teil des Tiroler Alpen-Cups und wurde in sechs Bogenklassen ausgetragen.

E-Paper
Aktuelles