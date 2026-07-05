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Kitzbüheler Anzeiger

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
05. Juli 2026

Hahnenkamm-Gondel für Kitz-Triumphator Manuel Feller

Es war der Sieg seines Lebens, den Lokalmatador Manuel Feller heuer am Ganslernhang eingefahren hatte und es war eine Gondelübergabe, wie sie Kitzbühel noch nie zuvor gesehen hatte. Heute Samstag bebte der Hahnenkamm, als der Kitzbühel-Triumphator vom 25. Jänner 2026 die ihm namentlich gewidmete, knallrote Gondelkabine der Hahnenkammbahn enthüllte. Dem Zeremoniell wohnten an die 360 Geladenen bei, darunter allein 130 Fanclub-Mitglieder, 60 Fieberbrunner, die mit einem DJ angereist waren, Schüler der Sport-Mittelschule sowie mehr als 60 Personen, die zum engeren Kreis des Athleten gehören: Familienmitgliede ,Freunde, Betreuer, Trainer, Sponsoren sowie Offizielle des ÖSV.

Weil aus Platzgründen nicht alle Gäste des Skistars den Moment der Enthüllung hautnah mitverfolgen konnte, wurde das Ereignis per Video-Wall live auf den Vorplatz des Bergstation-Gebäudes übertragen. „Diese Gondelübergabe sprengt alle bisher Dagewesenen“, schildert K.S.C-Chef Michael Huber aufgeregt. Wir waren schon bei der Gondelübergabe von Marco Odermatt mit 220 Gästen auf dem absoluten Limit.“



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