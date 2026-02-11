Großer Erfolg für Kitzbüheler Mittelschüler

Großer Erfolg für den Nachwuchs aus den 3. und 4. Klassen der Mittelschule Kitzbühel: Zwei Schülerteams nahmen kürzlich sehr erfolgreich am internationalen FIRST LEGO League-Wettbewerb am BFI in Innsbruck teil. Die Lego League ist ein weltweit ausgetragener Wettbewerb, bei dem sich Schülerteams in den Kategorien Teamspirit, Roboterdesign, Programmierung und Forschung messen. Ziel ist es, vorgegebene Herausforderungen zu meistern und dabei technische, kreative und soziale Kompetenzen unter Beweis zu stellen.



Im Robotik-Teil mussten die selbst gebauten und programmierten Roboter innerhalb von zwei Minuten und 30 Sekunden mehrere Aufgaben bewältigen, etwa Elemente aufheben, verschieben oder drehen. Unterschiedliche Aufsätze ermöglichten dabei flexible Lösungsstrategien.