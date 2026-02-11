Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Lego League Innsbruck
Ein Team der Mittelschule Kitzbühel entwickelte ein archäologisches Brettspiel zum Alten Ägypten.
Foto: Mittelschule Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
11. Februar 2026

Großer Erfolg für Kitzbüheler Mittelschüler

Großer Erfolg für den Nachwuchs aus den 3. und 4. Klassen der Mittelschule Kitzbühel: Zwei Schülerteams nahmen kürzlich sehr erfolgreich am internationalen FIRST LEGO League-Wettbewerb am BFI in Innsbruck teil. Die Lego League ist ein weltweit ausgetragener Wettbewerb, bei dem sich Schülerteams in den Kategorien Teamspirit, Roboterdesign, Programmierung und Forschung messen. Ziel ist es, vorgegebene Herausforderungen zu meistern und dabei technische, kreative und soziale Kompetenzen unter Beweis zu stellen.

Im Robotik-Teil mussten die selbst gebauten und programmierten Roboter innerhalb von zwei Minuten und 30 Sekunden mehrere Aufgaben bewältigen, etwa Elemente aufheben, verschieben oder drehen. Unterschiedliche Aufsätze ermöglichten dabei flexible Lösungsstrategien.

Lego League Innsbruck
Philipp Hofer und die erfolgreichen Schüler beim LEGO-League-Wettbewerb in Innsbruck.
Foto: Mittelschule Kitzbühel

Archäologie als Schwerpunktthema
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Forschungsarbeit zum diesjährigen Thema Archäologie. Ein Team setzte dieses medial um und gestaltete einen eigenen YouTube-Kanal mit Interviews von Archäologen. Das zweite Team entwickelte ein Brettspiel zum Alten Ägypten, in dem archäologische Fragestellungen spielerisch gelöst wurden.

Begleitet wurde das Projekt von den Lehrpersonen Philipp Hofer und Paul Siegert, welche für die Digitale Grundbildung an der Mittelschule verantwortlich sind.„Die Lego League verbindet Programmierung, Kreativität, Forschung und Teamarbeit auf einzigartige Weise und steht exemplarisch für das moderne und vielfältige Informatik-Vertiefungsangebot an unserer Schule“, so Paul Siegert.

„Besonders beeindruckt hat uns, mit wie viel Motivation und Eigeninitiative die Schülerinnen und Schüler an das Projekt herangegangen sind. Sie haben sich freiwillig gemeldet und sich über mehrere Monate hinweg außerhalb der Unterrichtszeit intensiv vorbereitet – das ist keineswegs selbstverständlich.“

Philipp Hofer

Lego League Innsbruck
Ebenfalls erfolgreich waren die Schüler die von Paul Siegert betreut wurden.
Foto: Mittelschule Kitzbühel

