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  3. Große Resonanz auf Responsible Leadership Summit am 17. März
Kitzbüheler Anzeiger
Responsible Leadership Award
Foto: RLST

Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
14. März 2026

Große Resonanz auf Responsible Leadership Summit am 17. März

Der Responsible Leadership Summit Tirol am 17. März im Raiffeisen Haus in Oberndorf stößt auf großes Interesse:
Die Veranstaltung ist bereits vollständig ausgebucht. Mehr als 100 Unternehmer, Führungskräfte und Gestalter aus Tirol und darüber hinaus kommen zusammen, um über verantwortungsvolle Führung, nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Wirkung zu diskutieren.

Auch beim Responsible Leadership Award Tirol wurden zahlreiche Projekte eingereicht. Der Summit versteht sich als Plattform für Austausch, Inspiration und Vernetzung rund um verantwortungsvolle Führung. Ziel ist es, ihn als jährlichen Fixpunkt zu etablieren und den Bezirk Kitzbühel als Modellregion für nachhaltige Wirtschaft zu positionieren.

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