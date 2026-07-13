Grabher und Perelygina fixieren österreichisches Achtelfinale

Julia Grabher musste bei ihrem Erstrunden-Auftritt gegen die Rumänin Elena Ruxandra Bertea über die volle Distanz gehen. Nach zweieinhalb Stunden setzte sich die 30-jährige Vorarlbergerin mit 6:3, 5:7 und 6:4 durch: "Das war heute extrem viel Arbeit. Ich habe mich heute leider nicht gut gefühlt und nicht ins Spiel gefunden. Ich habe aber trotzdem versucht dranzublieben. Am Ende nehme ich den Sieg mit und schaue in die nächste Runde.“



Perelygina dreht Partie nach Satzrückstand

Auch Ekaterina Perelygina bewies bei ihrem WTA-Debüt große kämpferische Qualitäten. Die 19-jährige Staatsmeisterin verlor gegen Yasmine Kabbaj aus Marokko im ersten Satz mit 2:6, kämpfte sich anschließend jedoch eindrucksvoll zurück. Perelygina entschied den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich und behielt auch im Entscheidungssatz die Nerven. Nach gut zwei Stunden fixierte sie mit einem 6:3 den Einzug ins Achtelfinale und damit das ÖTV-interne Duell gegen Grabher: „Erstes WTA-Match- erster Sieg und das zu Hause, ich bin super happy“, lacht sie beim Oncourt Interview. „Im ersten Satz bin ich nicht gut ins Match gekommen, sie hat sehr unangenehm gespielt und die Nerven haben sicher mitgespielt. Danach habe ich mich immer besser reingekämpft. Im dritten Satz war ich bei den Breakbällen zu passiv, deshalb wurde es knapper als nötig.



Julia ist eine sehr gute Spielerin, ich bin damit aufgewachsen, ihr zuzuschauen. Trotzdem gehe ich natürlich auf den Platz, um zu gewinnen" freut sich Perelygina auf das Generationen-Duell.

