Beim Frauentreff in Kössen stand gesunde und bewusste Ernährung im Mittelpunkt: Referentin Mónica Ladinig vermittelte den Teilnehmerinnen Wissenswertes rund um Quinoa, das sogenannte „Gold der Inkas“.



Die gebürtige Peruanerin erklärte anschaulich die lange Tradition des nährstoffreichen Urgetreides und zeigte, warum es heute als wertvolles, glutenfreies Superfood gilt. Im Pfarrsaal in Kössen bereitete sie gemeinsam mit den Frauen Schritt für Schritt eine farbenfrohe Quinoa Bowl zu und gab praktische Tipps für die Zubereitung im Alltag. Beim anschließenden Verkosten zeigten sich die Teilnehmerinnen begeistert.



„Der Workshop machte deutlich, wie einfach gesunde Ernährung sein kann – und wie viel Freude es bereitet, Neues auszuprobieren“, so Josefine Schlechter abschließend.

