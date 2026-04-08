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  3. Gesunde Ernährung: Quinoa-Workshop beim Frauentreff Kössen
Kitzbüheler Anzeiger
Frauentreff Kössen

Frauentreff Kössen Leiterin Josefine Schlechter, Tania Zawadil (kfb Regionalstelle Wörgl), Workshop-Leiterin Mónica Ladinig (kfb Salzburg), Veronika Braun (kfb Frau - und Frauentreff) und Evi Oberhauser (kfb Salzburg Vorständin) aus Kitzbühel.Foto: Tania Zawadil

Foto: Tania Zawadil

Kössen

von Kitzbüheler Anzeiger
08. April 2026

Gesunde Ernährung: Quinoa-Workshop beim Frauentreff

Beim Frauentreff in Kössen stand gesunde und bewusste Ernährung im Mittelpunkt: Referentin Mónica Ladinig vermittelte den Teilnehmerinnen Wissenswertes rund um Quinoa, das sogenannte „Gold der Inkas“.

Die gebürtige Peruanerin erklärte anschaulich die lange Tradition des nährstoffreichen Urgetreides und zeigte, warum es heute als wertvolles, glutenfreies Superfood gilt. Im Pfarrsaal in Kössen bereitete sie gemeinsam mit den Frauen Schritt für Schritt eine farbenfrohe Quinoa Bowl zu und gab praktische Tipps für die Zubereitung im Alltag. Beim anschließenden Verkosten zeigten sich die Teilnehmerinnen begeistert.

„Der Workshop machte deutlich, wie einfach gesunde Ernährung sein kann – und wie viel Freude es bereitet, Neues auszuprobieren“, so Josefine Schlechter abschließend.

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