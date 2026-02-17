Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Gerhard Brix in Senat der Wirtschaft berufen
Kitzbüheler Anzeiger
a_brix_senat_08_2026_Else_Creations
Gerhard Brix (r.) mit Präsidentin Benita Ferrero-Waldner und Vorstandsvorsitzenden Hans Harrer.
Foto: Else Creations

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
17. Februar 2026

Gerhard Brix in Senat der Wirtschaft berufen

Alps-Resorts-Gründer und CEO Gerhard Brix wurde in den Senat der Wirtschaft berufen. Die unabhängige Wirtschaftsorganisation vereint ausgewählte Unternehmerpersönlichkeiten, die sich mit wirtschaftlichen Zukunftsfragen beschäftigen. Mit der Berufung wird sein unternehmerisches Wirken gewürdigt. „Ich sehe meine Aufgabe als Senator darin, meine Erfahrung einzubringen und Verantwortung für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich zu übernehmen. Der Tourismus ist dabei einer der zentralen Wirtschaftsmotoren. Seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit aktiv mitzugestalten, ist mir ein besonderes Anliegen“, unterstrich Brix.

Weitere Artikel:

FF St Ulrich und Flecken Ehrung

St. Ulrich

17.02.2026

Keine Nachwuchssorgen bei der Nuaracher Feuerwehr

Bei der Versammlung der Nuaracher Feuerwehren St. Ulrich und Flecken standen der Zubau und die Jugendarbeit im Mittelpunkt.

Schuetzen Fieberbrunn

Fieberbrunn

17.02.2026

Treffsichere Schützen in Fieberbrunn

Bei den Fieberbrunner Traditions- und Sportschützen standen sportliche
Erfolge und Ehrungen am Programm.

Azariah Lawer

Bezirk

17.02.2026

Was meint die Jugend mit "Tough" oder "Tuff"

Azariah Lawer erklärt was hinter den Trendwörtern steckt.

Jugendredaktion Gymnasium 2026

Bezirk

17.02.2026

Wenn Eltern nur Bahnhof verstehen?

In der neuen Kolumne "Jugendsprache" erklären Schüler was hinter den aktuellen Trendwörtern steckt.

Lackner als Seelsorger bei Olympia

Bezirk

17.02.2026

Seelsorger aus Reith bei Olympia

Kooperator Johannes Lackner ist bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina als Olympia-Seelsorger vor Ort.

artacts Massinger Oberlechner
ABO PUR

St. Johann

17.02.2026

artacts'26 Anfang März in St. Johann

artacts'26 Festival for Jazz and Improvised Music findet von 5. bis 8. März zum 26. Mal statt.

Lesung Martin Mader

St. Johann

17.02.2026

Wie ein Puzzle, das nicht mehr loslässt

Der Debütroman vom Innsbrucker Autor Martin Mader zog das Publikum in der Alten Gerberei in St. Johann in seinen Bann.

Polizei_Teaserbild

St. Ulrich

17.02.2026

Frontalcrash auf schneebedeckter Straße

Ein Frontalzusammenstoß auf der L2 in Waidring hat am Dienstagmorgen zwei Verletzte gefordert. Ein Lkw geriet auf der schneematschbedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Die Straße war rund 30 Minuten gesperrt.

E-Paper
Aktuelles
Suche