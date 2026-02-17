Gerhard Brix in Senat der Wirtschaft berufen

Alps-Resorts-Gründer und CEO Gerhard Brix wurde in den Senat der Wirtschaft berufen. Die unabhängige Wirtschaftsorganisation vereint ausgewählte Unternehmerpersönlichkeiten, die sich mit wirtschaftlichen Zukunftsfragen beschäftigen. Mit der Berufung wird sein unternehmerisches Wirken gewürdigt. „Ich sehe meine Aufgabe als Senator darin, meine Erfahrung einzubringen und Verantwortung für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich zu übernehmen. Der Tourismus ist dabei einer der zentralen Wirtschaftsmotoren. Seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit aktiv mitzugestalten, ist mir ein besonderes Anliegen“, unterstrich Brix.