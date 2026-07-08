Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Gemeinsam für den Ernstfall geprobt: Jugend zeigt Einsatz
Kitzbüheler Anzeiger
Jugendfeuerwehrübung

Einsatzszenario: Nach einem Verkehrsunfall muss ein Verletzter geborgen werden.

Foto: FF St. Johann/Joast

St. Johann

von Margret Klausner
08. Juli 2026

Gemeinsam für den Ernstfall geprobt: Jugend zeigt Einsatz

Zwei realitätsnahe Übungsszenarien, engagierte Jugendliche und erfahrene Einsatzkräfte: Die Jugendgruppen der Feuerwehr und des Roten Kreuzes absolvierten dieser Tage gemeinsam mit der Bergrettung und deren Hundestaffel einen abwechslungsreichen Übungstag.

„Vor zwei Jahren haben wir bereits eine gemeinsame Übung durchgeführt. Deshalb haben wir dieses Format wieder aufgegriffen“, berichtet Bergretter und Hundeführer Richard Pali. Mit dabei war auch der tierische Nachwuchs: Die jungen Hunde Rocky und Vicky, die derzeit zu Suchhunden ausgebildet werden, sammelten praktische Erfahrungen. Als Übungsschauplätze dienten der Hilscherpark sowie ein Steinbruch. Im Mittelpunkt standen zwei unterschiedliche Einsatzszenarien, bei denen das selbstständige Arbeiten mit den Einsatzgeräten ebenso trainiert wurde wie die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen.

Zwei verletzte Radler geborgen
Im ersten Szenario mussten zwei Mountainbiker nach einem Sturz in eine Böschung gerettet werden. Gleichzeitig galt es, eine vermisste Person zu finden. Nach der Lageerkundung entschied der Einsatzleiter, mittels Steckleiter zu den Verletzten vorzudringen. Die Bergrettung sicherte dabei sowohl die Leiter als auch die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung durch die Jugendgruppe des Roten Kreuzes wurde ein unter einem Baumstamm eingeklemmter Patient befreit und mit einer Schleifkorbtrage aus der Böschung gerettet. Parallel dazu suchten die Bergrettung und die Hundestaffel nach der vermissten Person, die rasch gefunden werden konnte.

Das zweite Übungsszenario führte die Jugendlichen in einen Steinbruch. Dort befanden sich zwei Personen in einem Fahrzeug, zusätzlich wurde eine starke Rauchentwicklung simuliert. Auch hier galt es, eine vermisste Person aufzuspüren. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, übernahm die Jugend des Roten Kreuzes die Versorgung der Verletzten. Während eine Person regulär aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte, musste die zweite besonders schonend und liegend geborgen werden.

Richard Pali zeigte sich vom Engagement der Jugendlichen beeindruckt. „Es hat zwar ein wenig gedauert, bis die Jugendlichen miteinander warm geworden sind. Danach haben aber alle hervorragend zusammengearbeitet“, lobte er. mak

Weitere Artikel:

Neu Bike und Wander XPress

Fieberbrunn

08.07.2026

Neu Ab 11. Juli: Bike & Wander Xpress verbindet Tirol und Salzburg

Gemeinsames Pilotprojekt startet in die erste Sommersaison und schafft eine komfortable Verbindung zwischen den Bergbahnen in Fieberbrunn und Leogang.

122Jahre_FeuerwehrHochfilzen
ABO PUR

Hochfilzen

08.07.2026

Feuerwehr feierte 122-jähriges Bestehen

Die Gemeinde Hochfilzen stand am Wochenende ganz im Zeichen des 122-jährigen Bestehens der Feuerwehr. Höhepunkte waren der
Bezirks-Nassleistungsbewerb sowie das dreitägige Zeltfest.

Rehkitzrettung_Drohnenpilot_Stefan Kogler.jpg
ABO PUR

Bezirk

08.07.2026

Rehkitzretter wieder unterwegs

Mit Drohnen und Wärmebildkameras sind freiwillige Helfer im Einsatz, um Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Moderne Technik und die Zusammenarbeit mit den Landwirten rettet viele Tierleben.

Neues Fahrzeug für Giacomo vom VST

Kirchdorf

07.07.2026

Der Verein VST ermöglicht ein Stück Freiheit auf vier Rädern

Der VST Kitzbühel ermöglichte gemeinsam mit Partnern die Anschaffung eines rollstuhlgerechten Spezialfahrzeugs.

Spende VST an den Lilienhof

Kitzbühel

05.07.2026

HDC Kitzbühel American Motorcycles Club und VST Kitzbühel helfen

Gemeinsam fahren. Gemeinsam helfen: Der VST Kitzbühel und der HDC Kitzbühel unterstützen den Lilienhof in Schwoich.

Struzynski
ABO PUR

Kitzbühel

01.07.2026

"Bin der glücklichste Priester der Welt"

Vor 40 Jahren wurde Kitzbühels Stadtpfarrer Michael Struzynski zum Priester geweiht. Für ihn ein Anlass, um Bilanz zu ziehen – und zum Jubiläumsfest in die Pfarrkirche zu laden.

Empfang des Infanterieregiments 18. März 1938 Hauptplatz St. Johann
ABO PUR

St. Johann

26.06.2026

In St. Johann arbeiteten Dachauer KZ-Häftlinge

Ein zweiteiliger Beitrag beleuchtet die Geschichte des Außenlagers des KZ Dachau in St. Johann. Historische Recherchen und Zeitzeugenberichte zeichnen ein weitgehend vergessenes Kapitel der NS-Zeit nach.

Mitarbeiterfest der Stadtgemeinde Kitzbuehel

Kitzbühel

25.06.2026

Ein Fest für die Mitarbeiter als Dankeschön in Kitzbühel organisiert

Auf Initiative der Betriebsräte der verschiedenen Betriebe der Stadtgemeinde Kitzbühel fand kürzlich ein gemeinsames Fest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Stadtwerken in Kitzbühel statt.

E-Paper
Aktuelles