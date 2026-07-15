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Kitzbüheler Anzeiger
Trainingslager Hochfilzen

Der ungarische Rekordmeister Ferencváros Budapest absolvierte seine Saisonvorbereitung auf dem Sportplatz in Hochfilzen.

Foto: FC Hochfilzen

Hochfilzen

15. Juli 2026

Fußballclubs im Pillerseetal zu Gast

Mit hochkarätigen Gästen ist das Pillerseetal in die diesjährige Trainingslagersaison gestartet. Den Auftakt machte der ungarische Rekordmeister Ferencváros Budapest, der seine Saisonvorbereitung in Hochfilzen absolvierte. Wenig später bezog auch Paphos FC aus Zypern sein Trainingsquartier in Waidring.

Der amtierende zypriotische Cupsieger und Teilnehmer der vergangenen Champions-League-Saison setzt dabei auf einen Standort, der sich in den vergangenen Jahren als beliebte Adresse für internationale Profiklubs etabliert hat. Ausschlaggebend sind die ausgezeichneten Trainingsbedingungen mit hochwertigem Rasenplatz, moderner Infrastruktur sowie den kurzen Wegen zwischen Unterkunft und Sportanlage.

Für zusätzliche internationale Aufmerksamkeit sorgt Kapitän David Luiz. Der brasilianische Innenverteidiger blickt auf eine beeindruckende Karriere bei Spitzenvereinen wie dem FC Chelsea, Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal zurück und zählt zu den bekanntesten Abwehrspielern seiner Generation. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke verleiht er dem Team aus Zypern zusätzliche Qualität.

Mit Waidring und Hochfilzen verfügt das Pillerseetal über zwei etablierte Trainingsstandorte, die sich im internationalen Fußball längst einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet haben. Auch für Fußballfans aus der Region sind die Trainingslager ein besonderes Erlebnis. Sie bieten die seltene Gelegenheit, internationale Profis aus nächster Nähe zu beobachten und Einblicke in die intensive Saisonvorbereitung renommierter Vereine zu erhalten.

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