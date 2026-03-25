Beim „Fest der Stimmen“, das im Rahmen des Österreichischen Jugendsingens stattfand, stand die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren im Mittelpunkt. Auf der Bühne präsentierten die Schulchöre der Volksschulen Jochberg, Kitzbühel und Westendorf sowie der Mittelschule 1 St. Johann, der Mittelschule Kitzbühel und des BORG St. Johann ein abwechslungsreiches Programm.



Das Fest versteht sich als musikalisches Begegnungstreffen für Klassen- und Schulchöre, bei dem nicht der Wettbewerb, sondern das gemeinsame Singen im Vordergrund steht. Auf Wunsch erhalten die teilnehmenden Chöre aber konstruktives Feedback von Experten des Chorverbandes Tirol. In der Begrüßung wurde die besondere Bedeutung der Musik in der Schule hervorgehoben: Sie fördert Kreativität, stärkt das Selbstvertrauen und lässt junge Menschen erleben, was gemeinsames Gestalten bedeutet. Wenn viele Stimmen zusammenkommen, entsteht mehr als nur Klang – es entsteht ein Miteinander. Organisiert wurde das Fest von den beiden Musikpädagogen der Mittelschule Kitzbühel, Werner Widemair und Walter Höckner.