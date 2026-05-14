Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Florianijünger übten im "KitzSki Living"
Kitzbüheler Anzeiger
Florianiübung2026_Kitzbühel

Die Übungsannahme der Florianiübung war ein Brand in der Tiefgarage.

Foto: Margret Klausner

Kitzbühel

von Margret Klausner
14. Mai 2026

Florianijünger übten im "KitzSki Living"

Als vergangenen Mittwoch die Mitglieder der Feuerwehr Kitzbühel am frühen Abend mit Blaulicht und Folgetonhorn durch die Stadt rasten, handelte es sich glücklicherweise nicht um einen Ernstfall. Kommandant Andreas Reisch hatte gemeinsam mit seinen Kameraden im Rahmen der heurigen Florianiübung eine Einsatzübung im neu errichteten „KitzSki Living“ organisiert.

Das Gebäude der Bergbahn AG dient im Winter als Personalwohnhaus, während es in den Sommermonaten auch Urlaubsgästen zur Verfügung steht. Als Übungsszenario wurde ein Brand in der Tiefgarage angenommen. Zahlreiche Personen galten als eingeschlossen und mussten aus dem Gebäude geborgen werden – eine Herausforderung, der sich mehr als 50 Mitglieder stellten.

Ein kleiner Wermutstropfen blieb jedoch: Die Übung hätte bereits in der neuen Einsatzbekleidung stattfinden sollen. Der Großteil der Ausrüstung wurde allerdings erst einen Tag nach der Übung geliefert. Die „Feuertaufe“ der neuen Bekleidung steht somit noch bevor.

Unter den Beobachtern der Übung befanden sich Vertreter der Gemeindeeinsatzleitung, darunter StR. Alexander Gamper und Arzt Christian Hengl, ebenso wie die Bergbahn-Vorstände Toni Bodner und Christian Wörister. „Es war sensationell“, zeigte sich Kommandant Andreas Reisch begeistert. Das neue, komplexe Gebäude mit großer Tiefgarage und modernen E-Ladestationen habe eine besondere Herausforderung dargestellt.

1 / 2

Weitere Artikel:

Vorderhacher im Kriegsjahr 1916

Bezirk

14.05.2026

Ein Frauenschicksal am Haberberg

Theresia Keuschnigg führte den Hof Vorderhacher am Haberberg durch Krisen, Kriege und wirtschaftliche Notzeiten. Ihre Lebensgeschichte zeigt eindrucksvoll den Wandel der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert.

Schueler des Gymnasiums St. Johann nahmen beim europaweiten Planspiel Schulbanker teil und erreichten beim Finale in Berlin den siebten Platz

Bezirk

13.05.2026

Gymnasium erfolgreich beim Schulbanker-Finale

Ein Team des Gymnasiums erreichte beim europaweiten Planspiel „Schulbanker“ das Finale in Berlin und belegte den 7. Platz. Die Schüler überzeugten mit wirtschaftlichem Verständnis und Teamarbeit.

Volksschule Reith Bewegte Schule

Reith

13.05.2026

Lernen in Bewegung als modernes Erfolgsrezept

Die Volksschule Reith wurde als einzige Schule im Bezirk mit dem Gütesiegel „Bewegte Schule Österreich“ in der höchsten Stufe ausgezeichnet. Direktor Horst Huber setzt auf Lernen mit Bewegung, moderne Lernlandschaften und mehr Konzentration durch Aktivität.

Kegelturnier 5K Siegermannschaft 2026

Hopfgarten

10.05.2026

Wanderpokal geht nach Kössen

Beim Freundschaftskegelturnier der PVÖ-Ortsgruppen gewann Kössen vor Kitzbühel und Kelchsau. Der Wanderpokal geht damit nach Kössen.

Medienfreie Woche in der Mittelschule Kirchberg

Bezirk

09.05.2026

Medienfreie Woche an MS Kirchberg begeistert

An der MS Kirchberg wurde eine medienfreie Woche umgesetzt. Viele Schüler verzichteten bewusst auf ihr Handy und sammelten neue Erfahrungen.

Verein der Suedtiroler bei der Tirtel-Herstellung im Kolpinghaus in Kitzbuehel

Kitzbühel

08.05.2026

Südtiroler Verein lädt zum Tirteln-Essen

Der Verein der Südtiroler in Kitzbühel lud zum traditionellen Tirteln-Essen ins Kolpinghaus. Zahlreiche Besucher genossen verschiedene Varianten der Spezialität und einen geselligen Abend.

TeamTag Rettungsdienst 2026 in Kitzbuehel
ABO PUR

Bezirk

07.05.2026

Praxisnahe Übungen für Rettungskräfte

Rettungskräfte trainierten bei einem Teamtag praxisnah verschiedene Einsatzszenarien. Neben Zusammenarbeit mit Palliativteam und Wasserrettung standen auch Kommunikation, Krisenintervention und Großunfälle im Fokus.

Gemeindeverband Bezirkkrankenhaus St. Johann
ABO PUR

Bezirk

07.05.2026

Gemeindeverband feierte 100. Sitzung

Die 100. Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes im Bezirkskrankenhaus St. Johann markiert einen Meilenstein. Das Haus überzeugt mit stabiler wirtschaftlicher Entwicklung und hoher Versorgungsqualität.

E-Paper
Aktuelles