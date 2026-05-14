Florianijünger übten im "KitzSki Living"

Als vergangenen Mittwoch die Mitglieder der Feuerwehr Kitzbühel am frühen Abend mit Blaulicht und Folgetonhorn durch die Stadt rasten, handelte es sich glücklicherweise nicht um einen Ernstfall. Kommandant Andreas Reisch hatte gemeinsam mit seinen Kameraden im Rahmen der heurigen Florianiübung eine Einsatzübung im neu errichteten „KitzSki Living“ organisiert.



Das Gebäude der Bergbahn AG dient im Winter als Personalwohnhaus, während es in den Sommermonaten auch Urlaubsgästen zur Verfügung steht. Als Übungsszenario wurde ein Brand in der Tiefgarage angenommen. Zahlreiche Personen galten als eingeschlossen und mussten aus dem Gebäude geborgen werden – eine Herausforderung, der sich mehr als 50 Mitglieder stellten.



Ein kleiner Wermutstropfen blieb jedoch: Die Übung hätte bereits in der neuen Einsatzbekleidung stattfinden sollen. Der Großteil der Ausrüstung wurde allerdings erst einen Tag nach der Übung geliefert. Die „Feuertaufe“ der neuen Bekleidung steht somit noch bevor.



Unter den Beobachtern der Übung befanden sich Vertreter der Gemeindeeinsatzleitung, darunter StR. Alexander Gamper und Arzt Christian Hengl, ebenso wie die Bergbahn-Vorstände Toni Bodner und Christian Wörister. „Es war sensationell“, zeigte sich Kommandant Andreas Reisch begeistert. Das neue, komplexe Gebäude mit großer Tiefgarage und modernen E-Ladestationen habe eine besondere Herausforderung dargestellt.

