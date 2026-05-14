Ein Frauenschicksal am Haberberg

Über ein öffentliches Hilfsprogramm kam nach dem Krieg der unterernährte Volksschüler Gerhard Mühlbacher aus Jenbach auf den Hof. Auch mit seiner Familie blieb die Verbindung aufrecht, seine Mutter wurde 1951 die Taufpatin von Theresia Keuschnigg.



Nach dem Krieg begann eine gute, geordnete Zeit, in der man selbstbestimmt leben und wirtschaften konnte. Es herrschte zwar Mangel an Waren, die auch nur auf „Bezugscheinen“ abgegeben wurden, und auch auf Bauernhöfen musste „Erdäpfelbrot“ gebacken werden, das rasch verschimmelte.



Der Heimkehrer Simon Keuschnigg und Anna Lackner vom Schusterhof in Kirchdorf heirateten im Herbst 1946. „Bezugscheine“ für die bald notwendige Babywäsche verweigerte das Jugendamt der Bäuerin, aber einige Familien halfen aus.



Theresia Keuschnigg, die über dreißig Jahre den Bauernhof geführt und gesichert hatte, zog zu ihrer Tochter, die 1939 den Gastwirt und Bauern Balthasar Hauser vom „Neuwirt “ geheiratet hatte. Wenn die Kinder von Vorderhacher in der Volksschule Nachmittagsunterricht hatten, waren sie zu Mittag Gäste bei der Großmutter. Sie besuchte einmal im Monat die Familie und brachte „Zuckerln“ mit, was damals als Geschenk angesehen wurde. Theresia Keuschnigg starb im Jahr 1966.



Eine ungewöhliche Familie

Theresia Keuschnigg erlebte noch zwei Jahrzehnte des wirtschaftlichen Aufstiegs, aber nicht mehr die Chancen durch den Einsatz von Motormäher und Traktor, den Bau des Erschließungsweges und einer Telefonverbindung, wohl aber das Heranwachsen der Enkelgeneration auf Vorderhacher. Die weitere Entwicklung der Enkel der tüchtigen Bäuerin ist beachtenswert und dürfte selten oder gar einmalig sein.

Der Besuch einer Schule in St. Johann war angesichts des Schulweges – je ein Stunde Fußweg bis und von Kirchdorf - und der mangelhaften Busverbindung nach und von St. Johann lange nicht möglich. Erst die staatliche Förderung, die Kindern aus Arbeiterfamilien eine schulische Weiterbildung erleichtern sollte, ebnete für die Kinder des Vorderhacherbauern ungewöhnliche Chancen.



Eine Übersicht über die schulische und berufliche Entwicklung zeigt das auf: Der älteste Sohn Simon übernahm die Führung des Hofes, nützte die Ausbaumöglichkeiten für einen weiterhin lebensfähigen Bauernhof, Bruder Hans pachtete einen Hof in Jochberg, den er dann erwarb. Die ältere Tochter Anna absolvierte die Haushaltungsschule in St. Johann-Weitau und arbeitete dann als Köchin. Die jüngere Tochter Theresia besuchte die Krankenpflegeschule in Kufstein, bildete sich zuerst einschlägig weiter, schloss die Matura neben der Berufsarbeit ab und entschied sich dann aber für ein akademisches Studium und wurde Doktorin der Rechte.



Die vier jüngeren Söhne nutzten die nun umfassenderen Angebote. Georg wurde nach dem Besuch eines Oberstufengymnasiumsredakteur der Tiroler Bauernzeitung, dann Bauernbunddirektor und Abgeordneter zum National- und Bundesrat. Josef studierte Maschinenbau und arbeitete in führenden Firmen.



Christian ist seit langem Professor für Volkswirtschaft an der Eidgenössischen Hochschule in St. Gallen. Auch der jüngste Sohn Anton studierte die Rechte und ist als Rechtsanwalt in Kitzbühel tätig.

Für die umfangreichen Unterlagen herzlichen Dank an Georg Keuschnigg.