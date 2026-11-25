Fulminanter und starbesetzter Auftakt für die 14. Auflage des Filmfestival Kitzbühel am Dienstagabend: Franco Nero erhielt einen Tag nach seinem 85. Geburtstag den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Franziskus Kriegs-Au, Eigentümer der Wiener Gold- und Silberschmiede Jul. Hügler, überreichte ihm den Ehrenring mit der Gravur „Django Nero“ in Anspielung auf seine Paraderolle „Django“. Mit der Österreich-Premiere von „Eurotrash“ gab Festivalleiter Markus Mörth den Startschuss für das Festival, das sich der Nachwuchsförderung verschreibt und über die Jahre zum Magneten für die gesamte deutschsprachige und internationale Filmszene entwickelt hat.

„Die Strahlkraft des Filmfestival Kitzbühel bereichert Tirol um eine weitere Facette als Kultur- und Kinoland. Das Zusammenkommen von Nachwuchstalenten und arrivierten Stars ist die Garantie, dass Kino eine starke Zukunft hat und Tirol ein beliebter Produktionsstandort bleibt“, kommentiert Katrin Brugger, Abgeordnete zum Landtag.

„Das Filmfestival Kitzbühel hat sich vom Fixpunkt im Kitzbüheler Kulturkalender zu dessen Höhepunkt entwickelt. Es ist von absoluter Leidenschaft für den Film geprägt“, so Bürgermeister Klaus Winkler.

„Aus einer regionalen Idee ist durch sehr viel Herzblut eine internationale Plattform geworden. Die starke Zusammenarbeit und Kooperation aus Tourismus, Kultur und Wirtschaft zeigt, wie sich gemeinsam Großes mit internationaler Bedeutung schaffen lässt“, betont Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin des Kitzbühel Tourismus.

Liebe zum Film wird in Kitzbühel greifbar

„Beim diesjährigen Motto ‚Alles bleibt anders‘ gibt es eine große Konstante: Das Publikum, das sich auf Neues einlässt und die Magie des Kinos auf sich wirken lässt. Kino kann unseren Blick auf das Vertraute verändern und die Neugierde wecken“, sagt Festivalleiter Markus Mörth.

Die Liebe zum Film wird auch bei der Ehrenpreis-Verleihung an Franco Nero spürbar, der in über 250 Filmen mehr als 35 Nationalitäten verkörperte.

„Ich liebe den Film! Kino ist wie eine große Stadt, in der Menschen aller Herkunft ein Haus und alle Träume ein Zuhause haben. Kino ist Freiheit: Wo es kein Kino gibt, gibt es keine Freiheit. In meiner Karriere durfte ich mit Königinnen, Königen und Präsidenten essen, einfache Menschen waren mir immer lieber – sie sind weiser“, so Nero.

„Eine ganze Generation von Schauspielern hat sich in den sechs Dekaden seiner Karriere an Franco Nero orientiert. In weit über 200 Filmen mit den besten Regisseuren der Welt hat er Filmgeschichte geschrieben“, streut Hochmair der Leinwand-Ikone in seiner Laudatio Rosen.

Filmliebhaber am Red Carpet in Kitzbühel

Zur Premiere von „Eurotrash“ im Rahmen der Festivaleröffnung begrüßten Initiator Michael Reisch und Festivalleiter Markus Mörth unter anderem: Heinrich Ambrosch (Satel Film), Drehbuchautor Sebastian Andrae, Schauspieler Johannes Berzl, Regisseur Peter Brunner, Schauspieler Mario Canedo, Schauspielerin Tania Carlin, Christiane Dorda (Dorda Rechtsanwälte), Walter Freller(Kunsthandel Freller), Reinhold Gmeinbauer (Alba Communications), Schauspielerin Shirina Granmayeh, Filmproduzent Nils Dünker, Richard Grasl (Kurier Medienhaus), Filmproduzent Michael Kalb, Kameramann Thomas Kiennast, Regisseurin Greta Maria Kogler, Schauspielerin Claudia Kottal, Filmproduzent Danny Krausz, Lucas Langhammer (Constantin Film), Carola Lindenbauer (Künstlerin), Schauspieler Simon Morzé, Daniel Rachnaev (Drehbuchautor), Tommy Prdinig (Lotus Film), Filmproduzentin Loredana Rehekampff, Filmemacher Georg Riha, Filmemacherin Astrid Rothaug, Schauspielerin Sophia Schiller, Filmproduzentin Elly Senger-Weiss, Alexandra Seyer (Alba Communications), Carolin Sinemus (Madl Salzburg), Drehbuchautorin Andrea Sixt, KURIER ROMY-Moderatorin Fanny Stapf (ORF), Christian Wörister (Bergbahn AG), Michael von Wolkenstein (Satel Film) oder Produzent Philipp Worm.