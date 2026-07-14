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Kitzbüheler Anzeiger
Kitzbühel-Trainer Michael Baur

Kitzbühel-Trainer Michael Baur hat mit seiner Elf in der kommenden Saison einiges vor. Einen Vorgeschmack gab es im Testspiel gegen Ebbs.

Foto: Alex Schwaninger

Kitzbühel

14. Juli 2026

FC Kitzbühel gewinnt Test gegen Ebbs 5:3

Der FC Kitzbühel durfte im Testspiel beim SK Ebbs einen verdienten 5:3-Erfolg bejubeln. Vor allem die Offensivabteilung der Gamsstädter zeigte sich treffsicher und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg.

Den Führungstreffer erzielte Luka Redek in der 18. Minute vom Elfmeterpunkt. Nach der ersten Trinkpause legten die Gäste sofort nach: Vitali Borsuk erhöhte auf 2:0. Die Hausherren fanden jedoch umgehend die passende Antwort und verkürzten nur wenig später auf 1:2.

Auch bei ruhenden Bällen blieb Kitzbühel gefährlich. Nach einer präzisen Ecke von Deniss Stradins setzte sich Jonas Schmidt im Strafraum durch und köpfte zum 3:1-Halbzeitstand ein.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Ebbs zunächst entschlossener und verkürzte erneut auf 2:3. Die Mannschaft aus der Gamsstadt ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Joker Axel Krimbacher erwies sich als entscheidender Mann: Der Offensivspieler stellte zunächst den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und schnürte rund 15 Minuten später mit dem Treffer zum 5:2 seinen Doppelpack.

Den Gastgebern gelang kurz vor dem Schlusspfiff zwar noch das 3:5, am verdienten Testspielerfolg des FC Kitzbühel änderte dies jedoch nichts. Die Kitzbüheler zeigten über weite Strecken eine konzentrierte Leistung und konnten mit einem erfolgreichen Auftritt weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammeln.

Drei Fragen an Trainer Michael Baur

Wie lautet deine kurze Einschätzung zum Testspiel gegen Ebbs?
Mein Resümee zum Testspiel gegen Ebbs fällt sehr positiv aus. Es waren einige gute Szenen mit dabei. Was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben, war das defensive Umschalten. Wir haben zu viele Situationen zugelassen, die am Ende gefährlich wurden. Das müssen wir noch verbessern.

Wie fällt dein Fazit nach dem Trainingslager aus? Wo siehst du noch die größten Stellschrauben bis zum Saisonstart?
Das Trainingslager war richtig cool, nicht nur für uns als Staff, sondern auch für die Jungs. Gemeinsam Tage zu verbringen und sich kennenzulernen und an ein paar Sachen zu arbeiten, war top. Ein Kompliment an Matthias Wallner, der das Trainingslager organisiert hat. Eine der größten Stellschrauben ist sicher die Defensive. Früher war das unsere größte Stärke. Daran müssen wir in den nächsten Spielen arbeiten.

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison und den ÖFB-Cup gesetzt?
Unser Ziel im ÖFB Cup ist es, die erste Runde zu überstehen. Das wird schwer genug gegen Lustenau auswärts. In der Regionalliga wollen wir vorne mitspielen. Auf eine bestimmte Platzierung wollen wir uns nicht festlegen, aber wir wollen im Kampf um die Meisterschaft auf jeden Fall eine Rolle spielen.

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