FC Kitzbühel gewinnt Test gegen Ebbs 5:3

Wie lautet deine kurze Einschätzung zum Testspiel gegen Ebbs?

Mein Resümee zum Testspiel gegen Ebbs fällt sehr positiv aus. Es waren einige gute Szenen mit dabei. Was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben, war das defensive Umschalten. Wir haben zu viele Situationen zugelassen, die am Ende gefährlich wurden. Das müssen wir noch verbessern.



Wie fällt dein Fazit nach dem Trainingslager aus? Wo siehst du noch die größten Stellschrauben bis zum Saisonstart?

Das Trainingslager war richtig cool, nicht nur für uns als Staff, sondern auch für die Jungs. Gemeinsam Tage zu verbringen und sich kennenzulernen und an ein paar Sachen zu arbeiten, war top. Ein Kompliment an Matthias Wallner, der das Trainingslager organisiert hat. Eine der größten Stellschrauben ist sicher die Defensive. Früher war das unsere größte Stärke. Daran müssen wir in den nächsten Spielen arbeiten.



Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison und den ÖFB-Cup gesetzt?

Unser Ziel im ÖFB Cup ist es, die erste Runde zu überstehen. Das wird schwer genug gegen Lustenau auswärts. In der Regionalliga wollen wir vorne mitspielen. Auf eine bestimmte Platzierung wollen wir uns nicht festlegen, aber wir wollen im Kampf um die Meisterschaft auf jeden Fall eine Rolle spielen.