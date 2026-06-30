Fans aus dem Bezirk mitten im rot-weiß-roten WM-Abenteuer

Nach dem Spieltag in Dallas ging es für die Gruppe auf die endlosen Straßen der Vereinigten Staaten. Die Route führte über die Wichita Mountains nach Oklahoma City und Tulsa, weiter zum Lake of the Ozarks und schließlich nach Kansas City.



Das Wunder von Kansas City

„Natürlich geht es in erster Linie um Österreich und die Spiele. Aber genau das Rundherum macht so eine Reise erst richtig besonders“, sagt Florian Obermoser. Leo Hölzl ergänzt: „Die USA sind riesig – und trotzdem trifft man auf dem Roadtrip dauernd irgendwo wieder Österreicher. Das ist schon ziemlich lässig.“



Was dann beim Match gegen Algerien passierte, war an Spannung nicht zu überbieten. Nach einem umkämpften Spiel saß der Schock tief, als das ÖFB Team durch den gegnerischen Führungstreffer in der 93. Minute auszuscheiden drohte. Umso euphorischer die Stimmung nach dem erneuten Ausgleich Sekunden vor Spielende. Österreich erreichte damit das Sechzehntelfinale und spielt gegen Spanien.



„Jetzt wünschen wir uns natürlich einen Sieg gegen Spanien und den Sprung unter die besten 16, damit wir Alaba, Arna und Co. weiter anfeuern können“, zeigt sich Dominik Gintsberger optimistisch.