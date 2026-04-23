Exekutive im Walzerglück

Der Ball des Polizeisportvereines erfreut sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit, er ist zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden, freut sich Organisator Michael Ortner. Heuer ging der Ball im noblen Ambiente des Hotel Grand Tirolia in Eichenheim in Szene, wo tanzwütige Polizisten einmal mehr das Tanzparkett nicht nur ins Visier, sondern mit ihren Partnerinnen völlig in Beschlag nahmen: Zu den Klängen der Band „Tiroler Wind“ wurde das Tanzbein eifrig geschwungen, wobei Discofox und Walzer wieder einmal Hochsaison hatten.



