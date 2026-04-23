Organisator Michael Ortner, LA Claudia Hagsteiner, Johannes Strobl, LA Alexander Gamper, Bezirkskommandant Martin Reisenzein und Alois Knapp (von links).
Exekutive im Walzerglück
Der Ball des Polizeisportvereines erfreut sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit, er ist zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden, freut sich Organisator Michael Ortner. Heuer ging der Ball im noblen Ambiente des Hotel Grand Tirolia in Eichenheim in Szene, wo tanzwütige Polizisten einmal mehr das Tanzparkett nicht nur ins Visier, sondern mit ihren Partnerinnen völlig in Beschlag nahmen: Zu den Klängen der Band „Tiroler Wind“ wurde das Tanzbein eifrig geschwungen, wobei Discofox und Walzer wieder einmal Hochsaison hatten.
Anna und Laura (Bild rechts) waren die Glücksfeen des Abends: Sie verkauften Lose für die Tombola.
Überragend war auch die Tombola, die mit hochwertigen Preisen bestückt war. Zu gewinnen gab es nicht nur Ski und Skihelm, sondern sogar einen Fallschirmsprung und zahlreiche Gutscheine, auch für die Sektbar im Ballsaal. Wie lange die Ballnacht gedauert hat? Genaueres wird nicht preisgegeben – dem Vernehmen nach aber bis in die frühen Morgenstunden.
Bei der Tombola gab es hochwertige Preise zu gewinnen – vom Fallschirmsprung bis zum Skihelm.