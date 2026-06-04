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Kitzbüheler Anzeiger
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Am Großen Rettenstein in Kirchberg kam es zu einem tödlichen Alpinunfall.

Foto: Pixabay

Meldungen

von Kitzbüheler Anzeiger
04. Juni 2026

Tödlicher Alpinunfall am Rettenstein in Kirchberg

Zu einem tragischen Bergunfall kam es am Donnerstag am Großen Rettenstein in Kirchberg. Ein 69-jähriger Wanderer verlor beim Abstieg auf der nordöstlichen Seite des Berges auf einer Seehöhe von rund 2.145 Metern den Halt und stürzte über steiles Gelände ab.

Der Mann war gemeinsam mit weiteren Personen im Abstieg unterwegs, während sich andere Mitglieder der Wandergruppe bereits weiter unterhalb befanden. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte der 69-Jährige über den Steig hinaus, prallte zunächst auf einem grasbewachsenen Hang auf und stürzte anschließend über eine darunterliegende Schotterrinne weiter ab. Rund 100 Meter unterhalb der Absturzstelle kam er schließlich zum Liegen.

Seine Begleiter stiegen sofort zu ihm ab und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Team des Notarzthubschraubers setzte die Reanimation fort, musste diese jedoch letztlich erfolglos abbrechen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber, die Bergrettung Kirchberg, die Feuerwehr Aschau, das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes, ein Polizeihubschrauber sowie die Alpinpolizei und weitere Polizeikräfte.

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