Es war ein Skitag, der so viel Hoffnung gibt

Die Geschwindigkeit, das genussvolle Gleiten über weite und offene Hänge, das Gefühl von Freiheit – Skifahren versetzt bekanntlich in einen Zustand des vollkommenen Glücks.

Dieses Hochgefühl lässt sich auch von Menschen erleben, die auf Rollstuhl-Ski angewiesen sind. So geschehen bei einem „Skitag für alle“, der vor Kurzem am Kitzbüheler Horn in Zusammenarbeit mit der Bergbahn AG Kitzbühel, der Stadtgemeinde, Kitzbühel Tourismus und der Skischule Wagstätt aus Jochberg auf die Beine gestellt wurde – bereits zum zweiten Mal.



Mehr als „nur“ ein Tag am Berg

Für Sassy Dankl aus Jochberg sowie die 80 weiteren Teilnehmer mit Handicap samt ihren Betreuern bedeutete dieser Inklusions-Aktionstag jedoch so viel mehr, als „nur“ ein Tag am Berg bei Sonne und Frühlingsfirn. „Von hier geht eine ganz tiefe Kraft aus, die Hoffnung und Energie gibt“, schildert die 39-Jährige. „In den schwersten Stunden erwachen die Erinnerungen an diesen Tag und an das Gefühl, das man hatte, als man die Pisten

hinunterfuhr. Und plötzlich wird einem bewusst, dass Aufgeben keine Option ist“.



Der Wendepunkt trat vor zehn Jahren ein

Sassy Dankl saß nicht immer im Rollstuhl. Sie galt in jungen Jahren als Sporttalent, doch das Schicksal hat es nicht immer gut mit der gelernten Hotelkauffrau, geprüften Tennistrainerin, Ski- und Snowboardlehrerin gemeint.



Seit zehn Jahren durchlebt sie eine Odyssee aus niederschmetternden Diagnosen, gefährlichen Operationen, langen Reha-Aufenthalten und leider auch neuerlichen Rückschlägen – eingebettet in Verzweiflung und Hoffnung, Kampfgeist und Zuversicht, Freude, Ernüchterung, Angst und Traurigkeit. Von den behandelnden Ärzten teils schon aufgegeben, kämpft sie sich tapfer und mit eisernem Willen nach jedem Tiefschlag wieder ins Leben zurück.