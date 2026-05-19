Erfolgreiches Musiktheater „RISK IT! – Spiel um alles!“ an MS2 St. Johann

Nach der vielbejubelten Premiere konnte sich das gesamte Team der Mittelschule 2 St. Johann über drei weitere erfolgreiche Aufführungen freuen. Unter den Zuschauern begrüßte Direktor Klaus Wechselberger auch zahlreiche Ehrengäste und Sponsoren.



Auf der Bühne glänzte das gesamte Ensemble in dem spannenden Stück mit Girl-Power und viel guter Laune mit schauspielerischem Können, Musik, Gesangs- und Tanzeinlagen. Angelehnt an die 1821 uraufgeführte romantische Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber inszenierte Projektleiterin Andrea Mitterer ein mitreißendes und modernes Musiktheater.



Abenteuer voller Rätsel und Mutproben



Bei der Ausarbeitung ihres Referates beginnt für Lola, ihre drei Freundinnen und ihren kreativen Bruder ein musikalisches Abenteuer voller Rätsel, Mutproben und Geheimnisse.

Während in den schnell wechselnden Szenen Fantasie und Wirklichkeit oft verschwimmen, steht am Ende alles auf dem Spiel – die Freundschaft, die Liebe und der Weg zurück in die Freiheit.



Neben den 98 Schauspiel- und Gesangstalenten leistete auch ein fleißiges Team vor und hinter der Bühne einen wertvollen Beitrag zum Gelingen dieses Gemeinschaftsprojektes. „Es zeigt wieder einmal den guten Zusammenhalt und die große Kreativität an unserer Schule“, freute sich Direktor Klaus Wechselberger nach der erfolgreichen Abwicklung des bereits 14. Musiktheaterprojektes an der MS 2 St. Johann.