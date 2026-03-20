Einbruch bei Carwash Fieberbrunn - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 18. auf den 19. März 2026 kam es bei der Autowaschanlage „Carwash Fieberbrunn“ zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen insgesamt fünf Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.



Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Fieberbrunn hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung.



Personen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7202 zu melden.