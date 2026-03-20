Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Einbruch bei Carwash Fieberbrunn - Zeugen gesucht
Kitzbüheler Anzeiger
Einbrecher_profile-view-man-with-hoodie-trying-pick-lock-house-forcing-his-entry
In Fieberbrunn haben unbekannte Täter in der Nacht vom 18. auf den 19. März fünf Automaten einer Autowaschanlage aufgebrochen.
Foto: Adobe Stock

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
20. März 2026

Einbruch bei Carwash Fieberbrunn - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 18. auf den 19. März 2026 kam es bei der Autowaschanlage „Carwash Fieberbrunn“ zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen insgesamt fünf Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Fieberbrunn hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7202 zu melden.

Weitere Artikel:

Polizei

Fieberbrunn

20.03.2026

Automaten in Fieberbrunn geknackt

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 19. März bei der Autowaschanlage „Carwash Fieberbrunn“ fünf Automaten auf. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Itterpark Spatenstich Walmett
ABO PUR

Wirtschaft

20.03.2026

Startschuss für Itterpark

Insgesamt entstehen 40 Wohnungen in Zentrumsnähe, die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Spätherbst 2027 abgeschlossen sein. Zwölf Objekte sind wohnbaugefördert, diese Wohnungen wurden von der Gemeinde vergeben.

Start.N KI Frühstück KINN

Kitzbühel

20.03.2026

KI-Frühstück im Start.N

Das Interesse an dem besonderen Frühstück des KI Netzwerks Tirol (KINN) war groß.

JHV AV Kirchberg

Bezirk

19.03.2026

Abschied beim Alpenverein Kirchberg

Bei der Jahreshauptversammlung blickte der Alpenverein Kirchberg auf ein aktives Vereinsjahr zurück und begrüßte mit Manuel Soder ein neues Mitglied im Ausschuss.

Rosi Schipflinger Falstaff Gastgeberin des Jahres

Kitzbühel

19.03.2026

Falstaff: Rosi ist Gastgeberin des Jahres

Im feierlichen Rahmen des Wiener Rathauses wurde kürzlich der neue Falstaff-Guide
präsentiert. Die jeweiligen Kategoriensieger wurden ausgezeichnet.

Andreas Aschaber Aconcagua

Bezirk

19.03.2026

Anden-Abenteuer: Andreas Aschaber im Höhenrausch

Der Tiroler hat in nur fünf Tagen zwei der höchsten Gipfel Südamerikas bezwungen.

Biathletin Lisa Hauser

Bezirk

19.03.2026

Lisa Hauser beendet ihre Karriere

Österreichs erfolgreichste Biathletin verabschiedet sich von der internationalen Bühne: Lisa Hauser beendet nach 14 Jahren im Biathlon-Weltcup ihre aktive Karriere. Mit ihren Erfolgen hat die 32-jährige Tirolerin den österreichischen Frauen-Biathlonsport entscheidend geprägt.

a-autofruehlingneu-12-2026-galehr-2

St. Johann

19.03.2026

24. St. Johanner Autofrühling

24. Auflage des großen „Freiluftautosalons“ am St. Johanner Hauptplatz wartet mit einer großen Bandbreite an Modellen auf – von Verbrenner über Hybrid bis vollelektrisch.

E-Paper
Aktuelles
Suche