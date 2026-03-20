Klaus Kelmer, Vizepräsident Hans Kerscher, Wolfgang Kals, Otto Niederstrasser, Sigi Brunner, Peggo Jöchl (1. Reihe, v.l.), Georg Hochfilzer, Walter Wörgetter, Gerhard Repolust, Bernhard Brunner, Wolfgang Czappek (2. Reihe), Alex Markl, Reinhold Gruber, Klaus Niederstrasser, Helmut Fankhauser, Manfred Monitzer, Martin Kerscher, Rudi Friesinger (3. Reihe), Franz Kutnohorsky, Peter Kili, Ernst Eisenmann, Harald Schagerl, Peter Obermoser, Ferdl Walch, Wolfgang Hochfilzer, Markus Parzer, Walter Jordan, Karl Holzer und Ferdl Brettbacher (letzte Reihe). Nicht im Bild: Trainer Martin Schrapfeneder und Hansi Hinterseer.
Foto: privat
20. März 2026
Ein Wiedersehen nach 47 Jahren
Ein besonderes Treffen stand kürzlich beim FC Kitzbühel auf dem Programm: Die Fußballer der damaligen Kampfmannschaft sowie der U21 aus den Jahren 1979 bis 1982 kamen nach 47 Jahren wieder zusammen. In geselliger Runde wurde gemeinsam auf alte Zeiten zurückgeblickt, Erinnerungen ausgetauscht und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Wiedersehensfreude war bei allen Beteiligten spürbar groß.