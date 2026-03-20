Ein Wiedersehen nach 47 Jahren

Ein besonderes Treffen stand kürzlich beim FC Kitzbühel auf dem Programm: Die Fußballer der damaligen Kampfmannschaft sowie der U21 aus den Jahren 1979 bis 1982 kamen nach 47 Jahren wieder zusammen. In geselliger Runde wurde gemeinsam auf alte Zeiten zurückgeblickt, Erinnerungen ausgetauscht und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Wiedersehensfreude war bei allen Beteiligten spürbar groß.