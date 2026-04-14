Generationen von Kitzbüheler Sportlern stärkten sich im Laufe der Jahre bei Juppi Koidl (links) und Alessandro Gambino (rechts), im Bild mit Christopher Reindl, Jörg Jaksche, Martin Kerscher, Ted Naglich, Alois Koidl, Axel Naglich, Florian Leitgeb, Bernd Krainbucher, Markus Hipfl (von links).
Ein letztes Mal im Centro zu Gast
Mit den Stammgästen wurde der Abschied vom Centro regelrecht zelebriert, denn die Kult-Pizzeria im Herzen von Kitzbühel schloss für immer ihre Pforten.
Nachbarn aus der Vorderstadt stattem Centro einen letzten Besuch ab: Annemarie Praxmair, Gabi Huter, Ines und Peter Karrer sowie Helmut Mitterer (von links).
20 Jahre lang wurde sie im ehemaligen Langer-Haus von Juppi Koidl und Alessandro Gambino erfolgreich betrieben – in dieser Zeit wuchs sie zu einem beliebten Szene-Treff heran, in dem Genuss und Geselligkeit, sehen und gesehen werden (besonders auf der Terrasse) groß geschrieben wurden.
Pizza von GastgebernJuppi Koidl und alessandro Gambino für Richard Thomas und Matthias Hanfstingl (von links).
Ebenso bunt wie die mediterran gehaltene Speisekarte war auch das jährlich wachsende Stammklientel, zu dem einst auch Fußballkaiser Franz Beckenbauer zählte. Kurz nach Mitternacht wurde auf der Abschiedsparty schließlich die letzte Pizza in den Holzofen geschoben. Es war die fast 900.000ste, wie Juppi Koidl wehmütig feststellte. Diese ganz besondere Margherita ließen sich die Wirte mit den Mitarbeitern der ersten Stunde munden.