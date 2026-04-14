Ein letztes Mal im Centro zu Gast

Ebenso bunt wie die mediterran gehaltene Speisekarte war auch das jährlich wachsende Stammklientel, zu dem einst auch Fußballkaiser Franz Beckenbauer zählte. Kurz nach Mitternacht wurde auf der Abschiedsparty schließlich die letzte Pizza in den Holzofen geschoben. Es war die fast 900.000ste, wie Juppi Koidl wehmütig feststellte. Diese ganz besondere Margherita ließen sich die Wirte mit den Mitarbeitern der ersten Stunde munden.