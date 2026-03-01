Ein Bett ist keine Selbstverständlichkeit

Die Region im Herzen der Demokratischen Republik Kongo, ist medizinisch stark unterversorgt. „Was die Familien, Frauen und Kinder in Tshumbe bei Krankheit und im medizinischen Notfall erleben, ist kaum vorstellbar. Im gesamten Umkreis gibt es kein einziges gut ausgestattetes Krankenhaus. Die wenigen bestehenden Krankenstationen sind einfache Lehmhütten ohne Strom und ohne grundlegende medizinische Ausstattung wie Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Blutkonserven, Verbandsmaterial oder Spritzen.



Oft können sich die Menschen vor Ort nicht mal 50 Cent für eine medizinische Behandlung leisten. Die Verpflegung muss von den Verwandten gekocht und gebracht werden. Der Zugang zu pränataler Versorgung und qualifizierter Geburtshilfe ist stark eingeschränkt. Frauen entbinden oft auf einer Holzpritsche. Die Müttersterblichkeitsrate zählt zu den vier höchsten weltweit. Mit unserem Krankenhaus-Projekt wollen wir das ändern“, schildert Manuela Erber-Telemaque entschlossen.



Im Frauenmonat März einen echten Impact leisten

Oft werden anlässlich des Frauenmonats Lobeshymnen auf Frauen angestimmt. Über ihre Kraft, ihre Fürsorge und ihren täglichen Einsatz für ihre Mitmenschen. Doch angesichts des aktuellen Weltgeschehens und globaler Ungerechtigkeit braucht es mehr als Blumen, nette Worte und Komplimente. Die Frauen in den ärmsten Regionen der Welt benötigen gezielte Unterstützung, um das Wesentliche im Alltag zu sichern: Essen, Trinken, Gesundheit und Schutz. „Der Frauenmonat ist eine Gelegenheit, an diese Frauen zu denken und ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie so dringend benötigen. Wir freuen uns über alle die einen echten gesellschaftlichen Impact leisten wollen und sich an unserer Spendenaktion beteiligen“, erklärt Manuela Erber-Telemaque.



Wer das Leben von Frauen und Familien verbessern und einen Beitrag zur Ausstattung des neuen und einzigen Krankenhauses in Tshumbe leisten möchte, findet Spendeninformationen auf der Website der Organisation oder spendet direkt auf das Spendenkonto, IBAN: AT72 20505 00100013986, BIC: SPKIAT2KXXX (Spenden sind steuerlich absetzbar).



Manuela Erber-Telemaque ist ab Juni 2026 wieder vor Ort in Tshumbe und stellt persönlich sicher, dass jeder gespendete Euro direkt vor Ort investiert und zweckgerichtet eingesetzt wird. Alle Betten und Nachtkästchen werden bei einem bewährten Unternehmen in der Hauptstadt Kinshasa bestellt, mit dem „Zukunft für Tshumbe“ seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Ziel der Organisation ist es, die lokale Wirtschaft in der Demokratischen Republik Kongo so weit wie möglich einzubinden und zu stärken.

