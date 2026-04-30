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Kitzbüheler Anzeiger
Allmoslechner Nina

Vom Familienarchiv zum Fotobuch: Die Reither Fotokünstlerin und Filmemacherin Nina Allmoslechner präsentierte „When White Blankets“ im Museum Kitzbühel, im bild mit Papa Andreas Allmoslecher (links) und Schneeforscher Günther Aigner.

Exklusiv

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
30. April 2026

Drei Generationen, ein Werk

When White Blankets – ein Fotobuch, in dem sich Fotokünstlerin Nina Allmoslechner künstlerisch mit dem Wandel der Gletscherlandschaften auseinandersetzt. In der „Photographers Gallery“ in London präsentierte sie es vor wenigen Wochen, im Museum Kitzbühel vor wenigen Tagen. Ihr Werk ist eigentlich ein Generationenprojekt der
Familie Allmoslechner, denn der Auslöser war ein altes Familienfoto: Es zeigt Ninas Vater Andreas als Bub mit seiner Schwester und dem Vater, also Ninas Opa, 1968 auf der Pasterze. Das Buch will persönliche Erinnerungen von Damals mit dokumentarischer Beobachtung verbinden: Fotografien von Gletschertouren des Großvaters in den 1960er- und 1970er-Jahren, aktuelle analoge Aufnahmen derselben Orte von der Enkelin sowie Texte aus der Feder von Papa Andreas.

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