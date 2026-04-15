Der neue Skoda Elroq im Anzeiger-Praxistest

Nach einer kurzen Einführung ging es auch schon los. „Einfach einsteigen, starten und fahren – es ist alles ganz einfach“, meinte Manuel. Und tatsächlich: Nach wenigen Fahrminuten strahlten wir über das ganze Gesicht und freuten uns auf zwei Tage Fahrspaß mit dem Skoda Elroq.



Zum Glück waren die Winterreifen noch montiert. Der Allrad gab zusätzliche Sicherheit.



Power, die man spürt, aber nicht hört

Mit 286 PS (210 kW) Systemleistung ist der Elroq alles andere als schwach motorisiert. Dennoch ist alles angenehm leise. Dank Automatik entfällt sogar das Schalten – einfach Druck aufs Pedal und der SUV zieht davon.



Was uns im Test besonders wichtig war: Wie fühlt sich das Auto im echten Alltag an? Etwa im Ortsverkehr am Freitagmittag in St. Johann, auf Nebenstraßen wie jener in der Griesenau oder am Berg in Richtung Pointen.



Mit einer Reichweite von bis zu 538 Kilometern (WLTP) und einem Verbrauch von rund 16,18 kWh/100 km sollten wir schon ein gutes Stück weit kommen. Selbst mit Heizung, bei kalten Temperaturen und wechselnden Bedingungen bleibt genug Reserve. Dennoch: Ein Blick auf die Karte im Display, die alle Ladestationen in der Umgebung anzeigt, kann nicht schaden. Zu unserer Überraschung werden allein im Ortsgebiet von St. Johann mehr als zehn E-Tankstellen angezeigt. Damit hatten wir wirklich nicht gerechnet.