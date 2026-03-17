Damen sind erneut Eishockey-Meister

Spannendes Finale im Sportpark

Das Endspiel hielt von Beginn an, was die langjährige Rivalität zwischen beiden Teams versprach. Bereits nach 68 Sekunden brachte Jana Reuter die Gastgeberinnen nach Zuspiel von Melanie Aigner mit 1:0 in Führung. Innsbruck fand jedoch rasch ins Spiel zurück und glich in der sechsten Minute durch Lea Mair aus. Die Antwort der Titelverteidigerinnen ließ nicht lange auf sich warten: Tara Höfinger traf nach Vorarbeit von Klara Huber zum 2:1, wenig später erhöhte Sharon Hausberger nach einem idealen Pass von Kapitänin Sophia Widmair auf 3:1.



Auszeichnungen für Adler-Spielerinnen

Im zweiten Drittel agierten beide Mannschaften defensiv konzentriert, ehe die Partie im Schlussabschnitt wieder an Tempo gewann. In der 46. Minute sorgte Helena Hörl nach einem starken Solo von Widmair für die Vorentscheidung zum 4:1. Innsbruck warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und kam durch Sara Woschitz kurz vor Schluss zum 4:2-Endstand.