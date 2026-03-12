Claudia Höller neu im Hypo-Tirol-Vorstand

Die Tiroler Landesbank hat ihre Weichen für die Zukunft gestellt: Wie vorgesehen komplettiert Claudia Höller mit März 2026 neben Markus Hildmann und Andreas Stadler den Dreier-Vorstand der Hypo Tirol. Die erfahrene Bankerin aus dem Bezirk Kitzbühel übernimmt das Resort Risikomanagement & Finanzen und wird künftig auch als Vorstandssprecherin agieren.



Dazu Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, Eigentümervertreter der Hypo Tirol Bank: „Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Mit der Komplettierung des Vorstandes habe ich großes Vertrauen, dass die Landesbank ihre Rolle als Ermöglicher für die eigenen vier Wände der Tiroler, als Impulsgeber für den Standort und als Garant für stabile Finanzen nachhaltig festigt.“



Wilfried Stauder, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Tirol Bank, ist überzeugt: „Mit Claudia Höller, Andreas Stadler und Markus Hildmann haben wir ein schlagkräftiges Team an der Spitze der Tiroler Landesbank. Mit höchster Tirol-Kenntnis und höchster Kompetenz des Dreier-Vorstandes in den jeweiligen Bereichen sind wir bestens aufgestellt, um als starker, kundenorientierter Finanzpartner am Kernmarkt Tirol zu reüssieren.“



Fokus auf Kernmarkt Tirol

Claudia Höller unterstreicht den Fokus auf den Kernmarkt Tirol: „Ich freue mich besonders, in meine Heimat zurückzukehren und meine Erfahrung verantwortungsvoll für eine starke und erfolgreiche Tiroler Landesbank einzubringen. Mit konsequentem Handeln gilt es, die langfristige Eigenständigkeit und wirtschaftliche Stabilität der Hypo Tirol als regional fokussierte Bank im Eigentum des Landes Tirol sicherzustellen.“

Claudia Höller ist als erfahrene Bankerin seit 1991 im Bankensektor tätig und war bereits Risiko- und Finanzvorstand der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG sowie Risiko- und Finanzvorstand der Tiroler Sparkassen AG. Zuletzt war Höller Vorstandsmitglied der BKS-Bank in Kärnten, wo sie ebenso für Risiko und Finanzen zuständig war.