Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Claudia Höller neu im Hypo-Tirol-Vorstand
Kitzbüheler Anzeiger
Hypo Tirol Vorstand Claudia Höller
Das Hypo-Vorstandstrio Markus Hildmann, Andreas Stadler und Claudia Höller sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Wilfried Stauder (r.) mit Landeshauptmann Anton Mattle.
Foto: Land Tirol/Fitsch

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
12. März 2026

Claudia Höller neu im Hypo-Tirol-Vorstand

Die Tiroler Landesbank hat ihre Weichen für die Zukunft gestellt: Wie vorgesehen komplettiert Claudia Höller mit März 2026 neben Markus Hildmann und Andreas Stadler den Dreier-Vorstand der Hypo Tirol. Die erfahrene Bankerin aus dem Bezirk Kitzbühel übernimmt das Resort Risikomanagement & Finanzen und wird künftig auch als Vorstandssprecherin agieren.

Dazu Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, Eigentümervertreter der Hypo Tirol Bank: „Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Mit der Komplettierung des Vorstandes habe ich großes Vertrauen, dass die Landesbank ihre Rolle als Ermöglicher für die eigenen vier Wände der Tiroler, als Impulsgeber für den Standort und als Garant für stabile Finanzen nachhaltig festigt.“

Wilfried Stauder, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Tirol Bank, ist überzeugt: „Mit Claudia Höller, Andreas Stadler und Markus Hildmann haben wir ein schlagkräftiges Team an der Spitze der Tiroler Landesbank. Mit höchster Tirol-Kenntnis und höchster Kompetenz des Dreier-Vorstandes in den jeweiligen Bereichen sind wir bestens aufgestellt, um als starker, kundenorientierter Finanzpartner am Kernmarkt Tirol zu reüssieren.“

Fokus auf Kernmarkt Tirol
Claudia Höller unterstreicht den Fokus auf den Kernmarkt Tirol: „Ich freue mich besonders, in meine Heimat zurückzukehren und meine Erfahrung verantwortungsvoll für eine starke und erfolgreiche Tiroler Landesbank einzubringen. Mit konsequentem Handeln gilt es, die langfristige Eigenständigkeit und wirtschaftliche Stabilität der Hypo Tirol als regional fokussierte Bank im Eigentum des Landes Tirol sicherzustellen.“
Claudia Höller ist als erfahrene Bankerin seit 1991 im Bankensektor tätig und war bereits Risiko- und Finanzvorstand der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG sowie Risiko- und Finanzvorstand der Tiroler Sparkassen AG. Zuletzt war Höller Vorstandsmitglied der BKS-Bank in Kärnten, wo sie ebenso für Risiko und Finanzen zuständig war.

Weitere Artikel:

Symbolbild HVO Tanken
ABO PUR

Bezirk

12.03.2026

Nicht alles läuft flüssig beim HVO

Die Fachgruppe Energiehandel schlägt Alarm: Aktuelle Situation in Österreich führt in der Praxis zu höheren Preisen.

Hypo Tirol Vorstand Claudia Höller

St. Johann

12.03.2026

Claudia Höller neu im Hypo-Tirol-Vorstand

Die Bankerin aus dem Bezirk Kitzbühel komplettiert seit Anfang März neben Markus Hildmann und Andreas Stadler das Führungstrio.

Tyrol Skills Siegerinnen Floristik

St. Johann

11.03.2026

"Bronze" bei TyrolSkills der Floristen

Carina Kraft erreichte den dritten Platz beim Landeslehrlingswettbewerb der Floristen.

Volksmusikabend St. Jakob
ABO PUR

St. Jakob

11.03.2026

Echte Volksmusik begeistert

Beim Volksmusikabend „So klingt’s bei uns dahoam“ in St. Jakob begeisterten „Die Ambrosi Musi“, die „Hauserer Dorfmusikanten“ und „Sunnseitwind“. Ergänzt wurde der Abend durch Mundartgedichte von Theresa Reiter.

Zukunft für Tshumbe Spendenaufruf

Bezirk

11.03.2026

Ein Bett ist keine Selbstverständlichkeit

Zukunft für Tshumbe sammelt im Frauenmonat Spenden für Krankenhausausstattung im Kongo

Marcel Wieser
ABO PUR

Fieberbrunn

11.03.2026

Junger Komponist aus Fieberbrunn

Der 19-jährige Marcel Wieser aus Fieberbrunn studiert Komposition und Instrumentalpädagogik Klavier. Beim Frühjahrskonzert der Knappenmusik Fieberbrunn wird ein überarbeitetes Werk seines Urgroßvaters erklingen.

Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Hopfgarten

11.03.2026

Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Erste Retro Week in der Reghin Hohe Salve mit Rekordbeteiligung beim Seilrennen.

Christian_Pletzer_AK_Leiter_Kitzbühel
ABO PUR

Bezirk

11.03.2026

"2025 war kein einfaches Jahr für die Arbeitnehmer"

Die AK Kitzbühel zog Jahresbilanz 2025. Knapp 11.000 Beratungen wurden geleistet und über 3,35 Millionen Euro für die Mitglieder erkämpft.

E-Paper
Aktuelles
Suche