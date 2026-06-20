Charity-Golfturnier des Lionsclubs erfolgreich

Anfang Mai fand das jährliche Charity Golfturnier des Lionsclubs Kitzbühel statt. Das Ergebnis des 22. Turniers kann sich sehen lassen: Unterm Strich brachte es knapp 17.000 Euro ein. Die Auffüllung der Clubkassa ist damit wieder geglückt. Der Erlös bleibt zur Gänze in der Region und kommt vor allem alleinerziehenden Müttern oder Vätern und ihren Kindern zugute, die in finanzielle Not geraten sind.



Der Einladung zum Turnier waren zahlreiche Mitglieder und Freunde des Lionsclubs gefolgt. Bei herrlichem Wetter startete man um 9.30 Uhr mit dem Kanonenstart am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith das Spiel, am Nachmittag traf man sich zum gemeinsamen Grillfest mit großer Tombola und Livemusik – das „Joe Carpenter Trio“ sorgte für beste Stimmung. An dieser Stelle bedanken sich die Lions bei den Lochsponsoren sowie bei den Tombola-Preisspendern. Ein Danke gilt auch dem Golf-Restaurant für die perfekte Bewirtung.