Kitzbüheler Anzeiger
Tyrol Skills Siegerinnen Floristik
Foto: WK/Krapf

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
11. März 2026

"Bronze" bei den TyrolSkills der Floristen geholt

Beim TyrolSkills-Landeslehrlingswettbewerb der Tiroler Floristen haben vergangene Woche junge Nachwuchstalente aus ganz Tirol in der Wirtschaftskammer in Innsbruck eindrucksvoll ihr Können unter Beweis gestellt.

Nach einem langen Wettbewerbstag und der abschließenden Jury-Sitzung standen schließlich die Gewinnerinnen fest. Platz 1 und damit der Landessieg ging an Leonie Auer von der „Gärtnerei Angelika Jäger“ in Thaur. Dahinter landete Silke Unterladstätter vom „Blumenhaus Schießling“ in Brixlegg auf Platz 2. Und Platz 3 teilte sich Shana Howard von „Flowers & more“ in Reutte ex aequo mit Carina Kraft von „Das Innenleben by Andrea Foidl“ in St. Johann.

Abschluss mit „Kranz als Symbol“
Die Teilnehmerinnen hatten sich drei anspruchsvollen Disziplinen zu stellen: In der freien Wahlarbeit zum Thema „Starke Floristik zum internationalen Frauentag“ zeigten die Nachwuchskräfte ihr gestalterisches Talent. Beim handgebundenen Strauß waren Präzision und floristisches Handwerk gefragt, während der „Kranz als Symbol“ den Abschluss des Wettbewerbs bildete.
Die Aufgaben spiegelten die ganze Bandbreite des modernen Floristikberufs wider – von kreativer Idee bis zur handwerklich perfekten Umsetzung. Die Siegerinnen des Landeslehrlingswettbewerbs werden die Tiroler Farben dann beim Bundeslehrlingswettbewerb vertreten, der vom 18. bis 21. Juni 2026 im Burgenland stattfindet.

