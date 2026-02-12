Bezirkskrankenhaus St. Johann speist als erstes Krankenhaus in Tirol radiologische Bilddaten in ELGA ein

Das Bezirkskrankenhaus St. Johann setzt einen Meilenstein in der digitalen

Gesundheitsversorgung: Als erstes Tiroler Krankenhaus werden neben radiologischen

Befunden auch vollständige Röntgen-, CT- und MRT-Bilder in die elektronische

Gesundheitskarte (ELGA) eingespeist. Damit profitieren Patient:innen und behandelnde

Ärzt:innen gleichermaßen von einem einfacheren und besseren Zugang zu medizinischen

Informationen. Das ermöglicht eine effizientere Patientenversorgung bei aktuellen

Datenschutzstandards.



Digitalisierung als konsequenter Weg



Das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol treibt die Digitalisierung bereits seit vielen Jahren

aktiv voran. Seit 2008 arbeitet das Krankenhaus vollständig digital – inklusive digitaler

Fieberkurve – und entwickelt seither die IT-Infrastruktur ständig weiter. Ziel ist es,

medizinische Abläufe zu optimieren, administrative Prozesse zu vereinfachen und die Qualität

der Patient:innenversorgung zu verbessern.



Radiologische Bilddaten in ELGA



Jetzt geht das BKH St. Johann noch einen Schritt weiter: Seit Anfang des Jahres ergänzen

radiologische Bilddaten – Röntgenaufnahmen sowie CT- und MRT-Bilder – die radiologischen

Befunde, die ins ELGA-Portal geladen werden. „Die Einspeisung radiologischer Bilddaten in ELGA

ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und verbessert

die Patientenversorgung bei gewährleistetem Datenschutz“, erklärt Michael Koch, IT-Leiter des

BKH St. Johann in Tirol. Damit ist das Krankenhaus das erste in Tirol, das diese Form der

Bilddaten-Übermittlung nutzt.



Mehr Transparenz für Patient:innen und Ärzt:innen



ELGA ist die österreichweite elektronische Gesundheitskarte, über die medizinische

Informationen einrichtungsübergreifend und datenschutzkonform zur Verfügung gestellt

werden. So erhalten Patient:innen jederzeit und ortsunabhängig nicht nur Zugriff auf Ihre

Befunde, sondern auch auf ihre Röntgen- und CT- sowie MRT-Bilder. „So werden Abstimmungen

zwischen Behandler:innen verbessert und gleichzeitig setzen wir einen weiteren Schritt

Richtung Digitalisierung“, sagt Koch. Bei Überweisungen oder Weiterbehandlungen bzw.

Zweitmeinungen stehen alle relevanten Daten und Bilder einfach zur Verfügung. Das spart Zeit,

weitere Untersuchungen und ermöglicht eine schnelle und lückenlose Behandlung.

Der Schutz sensibler Daten hat dabei höchste Priorität. Das Übermitteln der Daten und das

Speichern unterliegen klaren gesetzlichen Vorgaben, Zugriffe sind streng geregelt und nur für

berechtigte Personen möglich.