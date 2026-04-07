Bei den Westendorfer Pensionisten steht ein Führungswechsel an

Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Westendorf zog Obmann Hermann Ager vor zahlreichen Mitgliedern und Ehrengästen – darunter Landespräsident Herbert Striegl, Pfarrer Roland Frühauf und Bezirksobfrau Christl Bernhofer – eine positive Bilanz des vergangenen Vereinsjahres.



In seinem Bericht verwies Ager auf ein aktives Programm mit Ausflügen, Skitagen, Wanderungen und geselligen Treffen, wobei besonders auch weniger mobile Mitglieder in das Vereinsleben eingebunden wurden. Auch die Vorstandsmitglieder Josef und Elisabeth Luxner, Johann Margreiter und Anna Riedmann berichteten über ihre Tätigkeiten, die Kassaführung von Grete Fohringer wurde ordnungsgemäß bestätigt und der Vorstand einstimmig entlastet. Feierlich wurden langjährige Mitglieder geehrt, allen voran Traudi Lichtmannegger für ihre 45-jährige Treue zum Verein.



Zusammenhalt und Unterstützung

Neben den erfreulichen Rückblicken wurde auch die Zukunft thematisiert: Obmann Hermann Ager kündigte an, seine Funktion in jüngere Hände übergeben zu wollen, und appellierte an die Mitglieder, um Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Pfarrer Frühauf berichtete humorvoll aus seinem seelsorgerischen Alltag, während Landespräsident Striegl die Bedeutung des Ehrenamtes hervorhob.



In diesem Zusammenhang wurde auch dem verstorbenen Alt-Obmann Josef Achrainer gedacht, dessen Wunsch der Fortbestand der Ortsgruppe war.