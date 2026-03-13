Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Koasastation
Der Abriss des „Koasastadions“ ist seit einigen Tagen voll im Gange. Anschließend wird gleich mit dem Bau begonnen.
Foto: Privat

St. Johann

von Margret Klausner
13. März 2026

Baubeginn für neues Koasastadion

Bei den Sportvereinen ist die Freude groß – vor einigen Tagen fuhren beim Koasastadion die Baumaschinen auf. Vor 42 Jahren feierlich eingeweiht, ist es nicht mehr zeitgemäß. Derzeit ist es die Heimstätte des SK St. Johann, auch das Langlaufzentrum ist darin untergebracht. Eigentlich war der Abbruch des 40 Jahre alten Gebäudes schon im vergangenen Herbst geplant.

Jetzt aber starteten endgültig die Bauarbeiten für den Neubau des Stadions, der nicht nur den Fußballern zu Verfügung stehen wird. Unter anderem erhalten auch die Bergretter neue Räumlichkeiten.

Geplant ist ein barrierefreier, dreigeschossiger Gebäudekomplex mit Umkleiden, Duschen, Trainer- und Lagerräumen sowie Räumlichkeiten für die Bergrettung. Das Gebäude wird multifunktional genutzt und steht allen Sportvereinen sowie dem Schulsport offen. Zusätzlich sind Bewegungsräume, zum Beispiel für Yoga oder Herzsportgruppen vorgesehen. Die Kosten werden derzeit auf etwa sechs Millionen Euro geschätzt. Bis zur Fertigstellung des Gebäudes sind die Mitglieder des SK St. Johann in Containern untergebracht

Bereits dem Erdboden gleichgemacht sind das ehemalige Altenwohn- sowie das Musikheim. Die Vorbereitungen für das neue „Haus der Generationen“, das stattdessen errichtet wird, laufen bereits auf Hochtouren.

