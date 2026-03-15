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Kitzbüheler Anzeiger
Unfall_30416529_Von Ralf Gosch
Auto überschlägt sich auf L206

Meldungen

15. März 2026

Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall

Am Samstagabend, dem 14. März 2026, ist es gegen 20:15 Uhr auf der L206 im Gemeindegebiet Itter zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Ein 18-jähriger Einheimischer übersah laut ersten Informationen aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und prallte mit rund 55 km/h gegen dessen Heck.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug des jungen Lenkers und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme war die L206 nur eingeschränkt passierbar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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