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  3. Ausweichmanöver endete in Waidring mit schwerem Unfall
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr

Symbolfoto

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Waidring

von Kitzbüheler Anzeiger
08. Juni 2026

Ausweichmanöver endete in Waidring mit schwerem Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am 8. Juni 2026 gegen 7.20 Uhr auf der Loferer Bundesstraße im Gemeindegebiet von Waidring. Ein 38-jähriger Österreicher wollte mit einem Klein-Lkw nach links abbiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger Lenker, ebenfalls mit einem Klein-Lkw unterwegs, bemerkte das Abbiegemanöver laut Polizei zu spät. Der Mann versuchte noch nach links auszuweichen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 33-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. In weiterer Folge prallte der Klein-Lkw des 23-Jährigen auch gegen das Fahrzeug des 38-Jährigen.

Bei dem Unfall erlitten der 23-Jährige sowie die 33-jährige Pkw-Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Waidring, die Rettung sowie die Polizei.

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