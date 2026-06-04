Motorrad prallt in Jochberg gegen Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag auf der B161 im Gemeindegebiet von Jochberg. Eine Motorradlenkerin wurde dabei schwer verletzt.



Gegen 12 Uhr war ein Pkw mit vier Insassen auf der Pass-Thurn-Straße in Richtung Mittersill unterwegs. Zur selben Zeit fuhr die Motorradlenkerin in entgegengesetzter Richtung nach Kitzbühel. Im Bereich von Straßenkilometer 20,4 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen dem Motorrad und dem entgegenkommenden Pkw.



Die Motorradlenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde vom Team des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.



Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, das Motorrad wurde schwer beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die B161 im betroffenen Bereich vorübergehend gesperrt. Im Einsatz standen Rettungsdienst, Notarzthubschrauber, Feuerwehr, Polizei sowie das Kriseninterventionsteam.