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Kitzbüheler Anzeiger
Start.N KI Frühstück KINN
Foto: Bianca Riegel

Kitzbühel

von Bianca Riegel
20. März 2026

Austausch auf Augenhöhe

Schon um 7.30 Uhr standen die ersten Teilnehmer vor der Tür des Start.N in Kitzbühel. Das Interesse am KI-Frühstück des KI Netzwerks Tirol (KINN) war groß. Thomas Seiger von KINN eröffnetet die Veranstaltung und stellte das Konzept des Morgentreffens vor.
Im Mittelpunkt stand nicht ein Vortrag, sondern der Austausch. Sechs Themen-Tische standen zur Auswahl, an denen die Teilnehmer frei Platz nehmen konnten. Pro Tisch moderierte eine Person das Gespräch, alle stellten sich kurz vor und diskutierten ihre Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz. Ziel war ein Austausch auf Augenhöhe, ohne klassische Expertenrollen, dafür mit viel Praxisbezug.

Wirtschaftlicher Nutzen im Zentrum
Begrüßt wurden die Gäste auch von Gregor Gebhardt vom Start.N. Er war über LinkedIn auf Thomas Seiger aufmerksam geworden und sagte spontan zu, das Format nach Kitzbühel zu holen. Besonders freute er sich über viele neue Gesichter und den regen Austausch im Haus. Bei Kaffee und Croissants wurde anschließend intensiv diskutiert. Themen waren unter anderem Content- und Marketing-Automation, Business Cases und der wirtschaftliche Nutzen von KI, Strategien und Roadmaps in Unternehmen, sogenannte Agentic Workflows sowie Anwendungen im Tourismus und im KMU-Bereich ohne Programmierkenntnisse.

Die Gespräche waren lebhaft, das Interesse groß und die Mischung aus Expertinnen, Praktikern und Interessierten sorgte für spannende Perspektiven. Weitere Formate dieser Art sind bereits geplant, künftig auch gemeinsam mit dem Digitalverein Kitzbühel.

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