Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Kultur
  3. Aschauer Musikanten begeistern beim Konzert
Kitzbüheler Anzeiger
Frühjahrskonzert BMK Aschau
Foto: BMK Aschau

Kultur

von Kitzbüheler Anzeiger
19. Mai 2026

Aschauer Musikanten begeistern beim Konzert

Mit Stolz und Wehmut blickt die Bundesmusikkapelle Aschau auf ihr Frühjahrskonzert Anfang Mai in der arena365 zurück, bei dem, neben den musikalischen Leistungen auch das kürzliche Ableben von Ehrenkapellmeister Rudi Salvenmoser den Abend prägte.

Kapellmeister David Nagiller stellte ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm zusammen, das die Zuhörer begeisterte. Zu den Höhepunkten des Abends zählten das anspruchsvolle Klarinettensolo „Tico Tico“ mit Solistin Johanna Krimbacher sowie „Baritone in der Nacht“ mit den Solisten Christian und Nico Daxer am Tenorhorn. Auch das Flötenregister stellte bei „Fiesta for Flutes“ sein Können eindrucksvoll unter Beweis.

Nicht nur die Solisten, sondern auch der Gesamtklang des Orchesters überzeugte das Publikum. Sowohl der klassische Stil beim „Festmarsch“ von Johann Strauß als auch moderne Klänge im Potpourri „Italo Classics“ lagen den Musikern aus Aschau hörbar gut. David Nagiller verstand es einmal mehr, die fast 50 Musikanten zu einem harmonischen Klangkörper zu formen und dem Publikum ein Konzert mit zahlreichen Höhepunkten zu bieten.
Würdiges Gedenken an Ehrenkapellmeister

Die Musikkapelle widmete ihr heuriges Frühjahrskonzert ihrem kürzlich verstorbenen Ehrenkapellmeister Rudi Salvenmoser, der fast zwei Jahrzehnte lang Kapellmeister in Aschau war und 1983 das Frühjahrskonzert ins Leben rief. Die Veranstaltung ist seither zu einer festen Tradition geworden.

Zum Abschluss des Konzertabends spielten die Aschauer Musikanten den „Kopal Jäger“ und den „Erzherzog Albrecht“-Marsch – zwei Lieblingsmärsche ihres Ehrenkapellmeisters – sowie das von David Nagiller arrangierte Werk „The Sound of Silence“.

Die Musikanten aus Aschau bedanken sich bei allen Zuhörern für die freiwilligen Spenden und den großen Applaus. Bereits jetzt freuen sie sich auf die Platzkonzertsaison, die am Donnerstag, 25. Juni, um 20 Uhr beim Pavillon in Aschau startet.

Frühjahrskonzert BMK Aschau
Foto: BMK Aschau

Solistin Johanna Krimbacher brillierte auf ihrer Klarinette und begeisterte das Publikum mit ihrem Solo "Tico Tico".

Weitere Artikel:

Kabarett Japan Kirchdorf

Kirchdorf

19.05.2026

Kabarett mit Christoph Schwaiger in Kirchdorf

Mit seinem Programm „Fujijama im Pyjama“ begeisterte Christoph Lukas Schwaiger das Publikum in der Volksschule Kirchdorf.

Jeunesse MokkaBarock
ABO PUR

St. Johann

15.05.2026

„Very British“ in der Weitau in St. Johann

Das Ensemble MokkaBarock begeisterte in St. Johann mit Barockmusik im Stil der „British Tea Time“. Zwischen Händel und Purcell überzeugten die Musiker mit virtuosem Spiel und großer Vielfalt.

Eternum Fieberbrunn
ABO PUR

Fieberbrunn

14.05.2026

Standing Ovations für Eternum in Fieberbrunn

Mit Eternum wurde der Festsaal Fieberbrunn zur Bühne für ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk. Zwischen Musik, Tanz und Schauspiel entstand ein emotionaler Abend, der das Publikum nachhaltig beeindruckte.

Fruehjahrskonzert Reith
ABO PUR

Reith

13.05.2026

Musikkapelle Reith überzeugt beim Frühjahrskonzert

Die Musikkapelle Reith begeisterte beim Frühjahrskonzert mit einem abwechslungsreichen Programm von Blasmusik bis Filmmusik. Höhepunkte waren Solostücke und Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Museum Kitzbühel Sonderausstellung Eröffnung Biber
ABO PUR

Kitzbühel

12.05.2026

Museum Kitzbühel zeigt Lebensraum Schwarzsee

Zwischen Biber, Birke & Badegast widmet sich die neue Ausstellung im Museum Kitzbühel dem Lebensraum Schwarzsee. Sie zeigt Natur, Nutzung und Geschichte des Gewässers und stellt Fragen zur zukünftigen Entwicklung.

Amanda Rheaume und ihre Band aus Kanada
ABO PUR

Kitzbühel

12.05.2026

Amanda Rheaume begeistert in Kitzbühel

Amanda Rheaume begeisterte in Kitzbühel mit einem energiegeladenen Konzert. Zwischen kraftvollem Sound, persönlichen Geschichten und großer Publikumsnähe wurde der Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Tag des offenen Ateliers
ABO PUR

Bezirk

11.05.2026

Offene Ateliers bieten Einblicke in Kunst

Bei den offenen Ateliertagen erhielten Besucher direkte Einblicke in die Arbeit von Künstlern. Zwischen persönlichen Geschichten, unterschiedlichen Techniken und kreativen Ansätzen zeigte sich die Vielfalt der Kunst.

Gymnasium Landesjugendsingen Schulchor Chorios unter der Leitung von Daniel Neuschmid

St. Johann

08.05.2026

Auszeichnung für Schulchor Gymnasium St. Johann

Der Schulchor „Chorios“ des Gymnasiums St. Johann wurde beim Landesjugendsingen in Schwaz ausgezeichnet. Mit einem anspruchsvollen Programm überzeugten die Schüler Jury und Publikum und erhielten eine Einladung zum Festakt.

E-Paper
Aktuelles