Aschauer Musikanten begeistern beim Konzert

Mit Stolz und Wehmut blickt die Bundesmusikkapelle Aschau auf ihr Frühjahrskonzert Anfang Mai in der arena365 zurück, bei dem, neben den musikalischen Leistungen auch das kürzliche Ableben von Ehrenkapellmeister Rudi Salvenmoser den Abend prägte.



Kapellmeister David Nagiller stellte ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm zusammen, das die Zuhörer begeisterte. Zu den Höhepunkten des Abends zählten das anspruchsvolle Klarinettensolo „Tico Tico“ mit Solistin Johanna Krimbacher sowie „Baritone in der Nacht“ mit den Solisten Christian und Nico Daxer am Tenorhorn. Auch das Flötenregister stellte bei „Fiesta for Flutes“ sein Können eindrucksvoll unter Beweis.



Nicht nur die Solisten, sondern auch der Gesamtklang des Orchesters überzeugte das Publikum. Sowohl der klassische Stil beim „Festmarsch“ von Johann Strauß als auch moderne Klänge im Potpourri „Italo Classics“ lagen den Musikern aus Aschau hörbar gut. David Nagiller verstand es einmal mehr, die fast 50 Musikanten zu einem harmonischen Klangkörper zu formen und dem Publikum ein Konzert mit zahlreichen Höhepunkten zu bieten.

Würdiges Gedenken an Ehrenkapellmeister



Die Musikkapelle widmete ihr heuriges Frühjahrskonzert ihrem kürzlich verstorbenen Ehrenkapellmeister Rudi Salvenmoser, der fast zwei Jahrzehnte lang Kapellmeister in Aschau war und 1983 das Frühjahrskonzert ins Leben rief. Die Veranstaltung ist seither zu einer festen Tradition geworden.



Zum Abschluss des Konzertabends spielten die Aschauer Musikanten den „Kopal Jäger“ und den „Erzherzog Albrecht“-Marsch – zwei Lieblingsmärsche ihres Ehrenkapellmeisters – sowie das von David Nagiller arrangierte Werk „The Sound of Silence“.



Die Musikanten aus Aschau bedanken sich bei allen Zuhörern für die freiwilligen Spenden und den großen Applaus. Bereits jetzt freuen sie sich auf die Platzkonzertsaison, die am Donnerstag, 25. Juni, um 20 Uhr beim Pavillon in Aschau startet.