Arbeitsmarkt im Fokus der SPÖ

Im Rahmen des Aktionsmonats Arbeit besuchten Vertreter der SPÖ-Bezirksorganisation Kitzbühel das Arbeitsmarktservice (AMS) in Kitzbühel. Bezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner sowie Bezirksfrauenvorsitzende Anna Grafoner verschafften sich im direkten Austausch mit der Geschäftsführung einen Überblick über die aktuelle Arbeitsmarktsituation im Bezirk.



Der Bezirk Kitzbühel ist aufgrund seiner touristischen Prägung besonders von saisonalen Schwankungen am Arbeitsmarkt betroffen, so die SPÖ-Politikerinnen. „Gerade in tourismusgeprägten Regionen darf Arbeit kein Saisonrisiko sein. Es braucht gezielte Qualifizierung, stabile Beschäftigungsverhältnisse und Sicherheit auch zwischen den Saisonen“, betont LA Claudia Hagsteiner. Im Gespräch wurde zudem die Bedeutung fairer Entlohnung, stabiler Arbeitsverhältnisse und kleiner und mittlerer Betriebe für den regionalen Arbeitsmarkt hervorgehoben. „Arbeit ist mehr als Erwerbstätigkeit. Wer arbeitet, muss von seiner Arbeit leben können“, so Hagsteiner.



Situation der Frauen am Arbeitsmarkt

Ein weiterer Schwerpunkt war die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt. „Frauen sind häufiger von Teilzeit, Betreuungspflichten und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen betroffen. Gute Arbeit braucht daher faire Bezahlung, verlässliche Kinderbetreuung und echte Perspektiven“, hält Hagsteiner fest. Die SPÖ Kitzbühel spricht sich zudem für die bundesweite Aktion 55+ aus, mit der ab 2026 neue, kollektivvertraglich entlohnte Arbeitsplätze für ältere Arbeitslose geschaffen werden sollen. „Die Aktion 55+ eröffnet neue Perspektiven und nutzt die Erfahrung älterer Arbeitnehmer sinnvoll“, betonte Hagsteiner und dankte AMS-Geschäftsführer Manfred Dag sowie seinem Team für den offenen Austausch und den informativen Einblick.