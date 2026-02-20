Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Arbeitsmarkt im Fokus der SPÖ
Kitzbüheler Anzeiger
a_PA SPOE KB 1
Bezirksfrauenvorsitzende Anna Grafoner, AMS-Leiter Manfred Dag und die Bezirksvorsitzende LA Claudia Hagsteiner tauschten sich über den Arbeitsmarkt aus.
Foto: SPÖ

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
20. Februar 2026

Arbeitsmarkt im Fokus der SPÖ

Im Rahmen des Aktionsmonats Arbeit besuchten Vertreter der SPÖ-Bezirksorganisation Kitzbühel das Arbeitsmarktservice (AMS) in Kitzbühel. Bezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner sowie Bezirksfrauenvorsitzende Anna Grafoner verschafften sich im direkten Austausch mit der Geschäftsführung einen Überblick über die aktuelle Arbeitsmarktsituation im Bezirk.

Der Bezirk Kitzbühel ist aufgrund seiner touristischen Prägung besonders von saisonalen Schwankungen am Arbeitsmarkt betroffen, so die SPÖ-Politikerinnen. „Gerade in tourismusgeprägten Regionen darf Arbeit kein Saisonrisiko sein. Es braucht gezielte Qualifizierung, stabile Beschäftigungsverhältnisse und Sicherheit auch zwischen den Saisonen“, betont LA Claudia Hagsteiner. Im Gespräch wurde zudem die Bedeutung fairer Entlohnung, stabiler Arbeitsverhältnisse und kleiner und mittlerer Betriebe für den regionalen Arbeitsmarkt hervorgehoben. „Arbeit ist mehr als Erwerbstätigkeit. Wer arbeitet, muss von seiner Arbeit leben können“, so Hagsteiner.

Situation der Frauen am Arbeitsmarkt
Ein weiterer Schwerpunkt war die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt. „Frauen sind häufiger von Teilzeit, Betreuungspflichten und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen betroffen. Gute Arbeit braucht daher faire Bezahlung, verlässliche Kinderbetreuung und echte Perspektiven“, hält Hagsteiner fest. Die SPÖ Kitzbühel spricht sich zudem für die bundesweite Aktion 55+ aus, mit der ab 2026 neue, kollektivvertraglich entlohnte Arbeitsplätze für ältere Arbeitslose geschaffen werden sollen. „Die Aktion 55+ eröffnet neue Perspektiven und nutzt die Erfahrung älterer Arbeitnehmer sinnvoll“, betonte Hagsteiner und dankte AMS-Geschäftsführer Manfred Dag sowie seinem Team für den offenen Austausch und den informativen Einblick.

Weitere Artikel:

a_PA SPOE KB 1

Kitzbühel

20.02.2026

Arbeitsmarkt im Fokus der SPÖ

Beim Besuch des AMS Kitzbühel standen unter anderem die Situation von Frauen sowie älteren Arbeitnehmern im Mittelpunkt.

Manuel Feller Fanclub Olympia 2026

Sport

19.02.2026

Tag 12: Manuel Feller und seine Fans feierten Olympia-Party

Gefeiert wurde natürlich standesgemäß im Österreich-Haus, direkt hinter der Zieltribüne. Mit Familie, Freunden, den vielen mitgereisten Fans.

Lilli Sununu
ABO PUR

Kitzbühel

19.02.2026

Lilli jagt ihren Eistraum

Die 14-jährige Lilli Sununu aus dem Bezirk Kitzbühel verfolgt mit viel Einsatz ihren Traum vom Eiskunstlauf auf Profi-Niveau. Trotz langer Trainingswege verteidigte sie heuer ihren Tiroler Vizemeistertitel und plant ein Auslandssemester in Kanada. Ihren nächsten Auftritt zeigt sie bei der Sparkasse Hockey Night im Sportpark.

a_Spende Schulfonds_08_2027_Gernot Schwaiger

St. Johann

19.02.2026

JUZ füllt sozialen Topf auf

1.000 Euro kommen hilfsbedürftigen Familien für schulische Aktivitäten ihrer Kinder zugute.

a-foto-opernball-2026-1-2
ABO PUR

St. Ulrich

19.02.2026

Vom Pillersee in die Staatsoper

Ein Traum wurde wahr: Anna Mariacher aus Leogang und Florian Pirnbacher aus St. Ulrich standen heuer beim Wiener Opernball im Jungdamen- und Herrenkomitee auf dem Parkett. Nach mehreren Anläufen erlebten die beiden Tänzer einen unvergesslichen Ballabend.

a-abrisshallenbad2-8-2026-pirnbacher-2
ABO PUR

St. Ulrich

19.02.2026

Baustart für Bildungszentrum

Dieser Tage sind die Maschinen in St. Ulrich aufgefahren – die Bauarbeiten für das neue Bildungszentrum haben begonnen. In rund eineinhalb Jahren sollen die St. Ulricher bereit einziehen können.

a-fffreudlicherarbeitgeber-08-2026-ff-2

Waidring

19.02.2026

Wo Beruf und Ehrenamt vereint sind

Die Waidringer Firma Holzbau Oberleitner GmbH wurde dieser Tage vom Feuerwehrverband, Land Tirol und Wirtschaftskammer als „ feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ geehrt.

Mondscheinsprint_Buchensteinwand.webp
ABO PUR

St. Jakob

18.02.2026

Nachtklassiker auf Buchensteinwand

Beim 24. Mondscheinsprint auf die Buchensteinwand gingen rund 150 Teilnehmer an den Start. Christoph Hochenwarter und Verena Ritzer sicherten sich bei perfekten Bedingungen die Tagessiege. Besonders beeindruckend war die Altersspanne der Starter zwischen acht und über 80 Jahren.

E-Paper
Aktuelles
Suche