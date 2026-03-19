Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Anden-Abenteuer: Andreas Aschaber im Höhenrausch
Kitzbüheler Anzeiger
Andreas Aschaber Aconcagua
Der gebürtige Kirchberger Andreas Aschaber am Gipfel des Aconcagua in Argentinien. Foto: Aschaber
Foto: Andreas Aschaber

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
19. März 2026

Anden-Abenteuer: Andreas Aschaber im Höhenrausch

Der Tiroler Alpinist Andreas Aschaber hat im Februar in nur fünf Tagen zwei der höchsten Gipfel Südamerikas bezwungen: den Aconcagua (6.961 m) in Argentinien und den Nevado Ojos del Salado (6.893 m) in Chile. Damit setzt er seine Jagd nach den 197 höchsten Landesgipfeln der Welt fort.

Der Aconcagua, der höchste Berg außerhalb Asiens und zugleich der höchste Punkt der Süd- und Westhalbkugel, gilt trotz seiner technisch vergleichsweise einfachen Normalroute als ernsthafte Herausforderung im Höhenbergsteigen. Extreme Wetterbedingungen mit Sturmböen von bis zu 80 km/h sowie Temperaturen bis –40 °C verlangten Aschaber und seinem Bergkameraden alles ab.

Nur wenige Tage später stand Aschaber bereits auf dem Gipfel des Nevado Ojos del Salado, dem höchsten Vulkan der Erde und zweithöchsten Berg Amerikas – und das in Eigenregie und ganz ohne Bergführer. Der gebürtige Kirchberger Andreas Aschaber hat bisher 142 der 197 höchsten Landesgipfel der Welt erklommen

andreas-aschaber-auf-dem-gipfel-des-nevado-ojos-del-saladocandreas-aschaber
aufstieg-auf-den-ojos-del-saladocandreas-aschaber

Weitere Artikel:

Rosi Schipflinger Falstaff Gastgeberin des Jahres

Kitzbühel

19.03.2026

Falstaff: Rosi ist Gastgeberin des Jahres

Im feierlichen Rahmen des Wiener Rathauses wurde kürzlich der neue Falstaff-Guide
präsentiert. Die jeweiligen Kategoriensieger wurden ausgezeichnet.

Andreas Aschaber Aconcagua

Bezirk

19.03.2026

Anden-Abenteuer: Andreas Aschaber im Höhenrausch

Biathletin Lisa Hauser

Bezirk

19.03.2026

Lisa Hauser beendet ihre Karriere

Österreichs erfolgreichste Biathletin verabschiedet sich von der internationalen Bühne: Lisa Hauser beendet nach 14 Jahren im Biathlon-Weltcup ihre aktive Karriere. Mit ihren Erfolgen hat die 32-jährige Tirolerin den österreichischen Frauen-Biathlonsport entscheidend geprägt.

a-autofruehlingneu-12-2026-galehr-2

St. Johann

19.03.2026

24. St. Johanner Autofrühling

24. Auflage des großen „Freiluftautosalons“ am St. Johanner Hauptplatz wartet mit einer großen Bandbreite an Modellen auf – von Verbrenner über Hybrid bis vollelektrisch.

Eishockey Adler Kitzbühel
ABO PUR

Kitzbühel

18.03.2026

Adlerblick geht bereits wieder in die Zukunft

Nach dem frühen Saisonende der Kitzbüheler zieht Präsident Volker Zeh Bilanz und richtet den Blick bereits auf die kommende Saison.

Sabine Burger, Landesrätin Astrid Mair und Miriam Steiger
ABO PUR

St. Johann

18.03.2026

Junger St. Johanner Verein ist bereits tirolweit sichtbar

Miriam Steiger vom EKiZ St. Johann wurde für den Tiroler Frauenpreis nominiert.

pensionisten-kelchsau-2

Bezirk

18.03.2026

Neue Wanderbegleiter bei den Kelchsauer Pensionisten

In der Kelchsau blicken die Pensionisten auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück.

Round Tabler und Dr. Spitzbart

Bezirk

18.03.2026

5.000 Euro für den guten Zweck

Einen gelungenen Abend veranstaltete der Round Table Kitzbühel in Kirchberg.

E-Paper
Aktuelles
Suche