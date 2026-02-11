Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
BIZ Beraterinnen_07_2026_AMS.webp
Die BIZ-Beraterinnen sind auch in Schulen vor Ort.
Foto: AMS Kitzbühel

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
11. Februar 2026

AMS: KI hilft bei Berufswahl

Jugendliche haben aktuell so viele Ausbildungsmöglichkeiten wie noch nie. Das macht die Entscheidung nicht einfacher – und bedeutet gleichzeitig, dass die Lehre auch in direkter Konkurrenz zu schulischen Ausbildungen steht. „Umso wichtiger ist es, die Chancen und Stärken der dualen Lehrlingsausbildung sichtbar zu machen“, unterstreicht Manfred Dag, Leiter des AMS Kitzbühel. Das Berufsinformationszentrum (BIZ) des AMS kann mit einer Berufsberatung weiterhelfen. Auf der Jugendseite des AMS finden Jugendliche zudem ausführliche Infos: jugendseite.ams.at

Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant – Digitalisierung und künstliche Intelligenz beschleunigen diesen Wandel. Das AMS setzt hier auf moderne Technologien, um Jugendlichen und Erwachsenen spannende Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen. „Im Rahmen von Messen und in der Berufs- und Bildungsberatung im BIZ nutzen wir VR-Brillen. Sie bieten einen faszinierenden 360-Grad-Einblick in unterschiedliche Berufe“, erklärt Claudia Styblo, BIZ-Beraterin beim AMS Kitzbühel.

Auf der AMS-Website stehen zudem zahlreiche Online-Tools bereit: vom Karrierekompass über den Ausbildungskompass bis hin zum Gehaltskompass. Diese helfen, Antworten auf wichtige Fragen rund um Beruf, Ausbildung und Karriere zu finden.

Künstliche Intelligenz (KI) wird in immer mehr Anwendungsbereichen des täglichen Lebens eingesetzt. Das AMS setzt mit dem „Berufsinfomat“ auf Künstliche Intelligenz.

Beratung & Probieren bleibt unverzichtbar
Der „Berufsinfomat“ ist Europas erstes KI-unterstütztes Berufsinformations-Tool und basiert auf ChatGPT. Das KI-Tool beantwortet alle Fragen rund um Beruf, Aus- und Weiterbildung und ist 24/7 erreichbar. „Aber auch abseits der technischen Möglichkeiten entwickeln wir unsere Berufsorientierungsangebote laufend weiter“, so Eva-Maria Oberleitner, BIZ Beraterin im AMS Kitzbühel.

„Technik macht Berufsorientierung spannend und jugendgerecht – ersetzt aber nicht die persönliche Beratung und das praktische Ausprobieren“, betonen die BIZ-Beraterinnen. Berufspraktische Tage in Schulen und Berufsinformationsmessen bleiben wichtige Bausteine, um herauszufinden, ob ein Beruf zu den eigenen Stärken und Interessen passt.

