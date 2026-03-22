Alpinunfall auf gesperrter Piste

Ein schwerer Alpinunfall hat sich am 21. März 2026 gegen 18.20 Uhr im Skigebiet Kitz Ski im Gemeindegebiet von Kitzbühel ereignet. Zwei Wintersportler im Alter von 43 und 44 Jahren fuhren mit ihren Skiern auf der gesperrten, blau markierten Piste Nr. 36 „Hahnenkamm“ vom Bergrestaurant „Sonnenrast“ in Richtung Hahnenkammbahn.



Der 43-Jährige fuhr voraus, der 44-Jährige folgte ihm. Die beiden bemerkten nicht, dass sich ein Windenseil einer Pistenraupe knapp über der Schneeoberfläche quer über der gesperrten Piste befand. Während der vorausfahrende 43-Jährige das Seil noch überfuhr und nicht stürzte, fädelte der 44-Jährige mit seinen Skiern unter dem Seil ein und kam zu Sturz. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.



Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet.