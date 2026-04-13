Die siegreiche Damenmannschaft des Bezirkskegeln in Hopfgarten mit Bezirksobmann Hans Brandstätter.
Alle Neune für Senioren
Bereits zum 34. Mal fand das Seniorenbund Bezirkskegeln in Hopfgarten unter der bewährten Regie von Rudi Mitterer und seinen Helfern statt. 21 Vierer-Mannschaften nahmen daran Teil und zeigten hervorragende Leistungen.
Pokal für Hopfgartener und St. Ulricher
Bei den Mannschaften siegten die Damen Hopfgarten 1 – Steffi Berger, Heidi Ritsch, Micheline Bichler und Vera Daxer mit 648 Holz, vor Kirchdorf und Waidring. Bei den Herren St. Ulrich 3 mit Josef Fasching, Alois Deisenberger, Gottfried Danzl und Rudi Mitterer mit 628 Holz vor St. Jakob 1 und St. Jakob 2 bei je 30 Schüben.
Der Tagessieg ging an Heidi Ritsch (175) und Sepp Ritter aus Oberndorf (162). Martin Unterrainer und seine Gattin bereicherten das Kegelturnier mit eine großzügige Tombola. Begrüßt werden konnte auch Landesobfrau Patrizia Zoller Frischauf und der Geschäftsführer Christoph Schultes. Bezirksobmann Hans Brandstätter bedankte sich bei den Organisatoren, den Obleuten und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für dieses gesellige sportliche Treffen der Junggeblieben.
Die Siegermannschaft bei den Herren.
Der Tagessieg ging an Heidi Ritsch (175) und Sepp Ritter aus Oberndorf (162).