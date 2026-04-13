Erste „Goldene“ für den Bezirk

Dieser Tag markierte eine Premiere für die Tiroler Feuerwehrjugend: Erstmals fand die Prüfung für das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold in St. Martin bei Lofer statt. Zehn Jugendmitglieder aus den Feuerwehren Hochfilzen (vier), St. Ulrich (vier), Fieberbrunn (einer) und Kitzbühel (einer) stellten sich nach intensiver Vorbereitung dieser anspruchsvollen Herausforderung.



Höchste Prüfung erfolgreich gemeistert

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