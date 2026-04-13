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Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehrprüfung Goldene Jugendleistungsabzeichen

In St. Martin bei Lofer legten zehn Nachwuchs-Feuerwehrmitglieder die Prüfung für das „Goldene Leistungsabzeichen“ bravorös ab.

Foto: FF/Thomas Mair
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
13. April 2026

Erste „Goldene“ für den Bezirk

Dieser Tag markierte eine Premiere für die Tiroler Feuerwehrjugend: Erstmals fand die Prüfung für das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold in St. Martin bei Lofer statt. Zehn Jugendmitglieder aus den Feuerwehren Hochfilzen (vier), St. Ulrich (vier), Fieberbrunn (einer) und Kitzbühel (einer) stellten sich nach intensiver Vorbereitung dieser anspruchsvollen Herausforderung.

Höchste Prüfung erfolgreich gemeistert
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