Ajax und Borussia Dortmund trainieren im Brixental

Von 13. bis 18. Juli schlägt die Frauenmannschaft von Ajax Amsterdam erstmals ihr Trainingslager im Brixental auf. Fußballfans können die Spielerinnen von Dienstag bis Donnerstag bei öffentlichen Einheiten am Sportplatz des SV Brixen beobachten. Trainiert wird jeweils von 10.30 bis 12 Uhr.



Ein Höhepunkt steht am Freitag, 17. Juli, auf dem Programm: Um 14.15 Uhr trifft Ajax Amsterdam am Fußballplatz in Brixen in einem Testspiel auf den FC Nürnberg.



Schwarz-gelber Fußballsommer

Dank der erfolgreichen Partnerschaft mit Borussia Dortmund wird die Region erneut zum Treffpunkt für Fans des deutschen Traditionsklubs. Den Auftakt macht am 18. Juli in Kirchberg das BVB-Fanclubturnier. Dabei treten offizielle Fanclubs in einem freundschaftlichen Bewerb gegeneinander an.



Ein besonderes Angebot für den Nachwuchs sind die beiden Stationen der BVB-Evonik Fußballakademie. Von 3. bis 7. August findet das Camp in Kirchberg statt, von 10. bis 14. August folgt ein weiterer Termin in Westendorf.



Legenden am Fußballplatz

Am 12. September steht in Brixen das BVB-Legendenturnier auf dem Programm. Ehemalige Spieler und Publikumslieblinge von Borussia Dortmund kehren dabei auf den Rasen zurück und zeigen noch einmal ihr Können.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 26. September der BVB Alpen-GolfCup in Westendorf. Auf dem Golfplatz kommen Fußball- und Golfbegeisterte zu einem sportlich-geselligen Turnier zusammen.

Auch abseits der Veranstaltungen bietet das Brixental spannende Einblicke in den Profifußball.