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  3. Abschied und Neuaufnahme beim Alpenverein Kirchberg
Kitzbüheler Anzeiger
JHV AV Kirchberg
Der gewählte Ausschuss des Alpenvereines Kirchberg: Michael Steixner, Willi Egger, Manuel Soder, Hannes Kobler, Teresa Aufschnaiter-Vötter, Bgm. Helmut Berger und 1. Vorsitzende Christine Prethaler.
Foto: Sabrina Schweiger

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
19. März 2026

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Bei der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Kirchberg blickten rund 70 Mitglieder gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen auf ein aktives und erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Nach der Begrüßung stand ein umfangreiches Programm auf der Tagesordnung – darunter eine Satzungsänderung sowie die Neuwahlen des Ausschusses.

Ein besonderer Programmpunkt waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Mehrere Mitglieder wurden für ihre 25-jährige und 50-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet – ein sichtbares Zeichen für den starken Zusammenhalt innerhalb der Sektion.

Ausschussmitglied verabschiedet
Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Helmut Berger. Dabei wurde das langjährige Ausschussmitglied Wolfgang Schipflinger verabschiedet. Gleichzeitig wurde Manuel Soder neu in das Team aufgenommen. Der Kassier präsentierte zudem einen positiven Finanzbericht, und auch das Budget für das Jahr 2026 wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.

In den anschließenden Berichten der Pensionisten-, Alpin- und Jugendgruppe wurde deutlich, wie vielfältig das Vereinsjahr 2025 gestaltet war.
Auch die Ehrengäste – Bürgermeister Helmut Berger, Pfarrer Gerhard Erlmoser, Harald Aschacher, Dominik Engl von der Bergrettung sowie Willi Steindl als Obmann des TVB Brixental – richteten wertschätzende Worte an den Verein. Besonders freute sich die Sektion zudem über den Besuch von Vertretern der Nachbarsektionen Kitzbühel und Wilder Kaiser. Den Abschluss des offiziellen Teils bildete ein beeindruckender Vortrag von Vereinsmitglied Willi Steindl über seine Besteigung der „Seven Summits“, also der jeweils höchsten Berge aller Kontinente. Steindl zählt zu den wenigen Tirolern, denen dieses außergewöhnliche bergsteigerische Ziel gelungen ist.

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