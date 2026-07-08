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Kitzbüheler Anzeiger
Neu Bike und Wander XPress

Gemeinsam für eine starke Verbindung zwischen zwei Bergregionen: Christof Willms (GF TVB Pillerseetal), Kornel Grundner ( GF Leoganger Bergbahnen), Anna Wimmer (GF Bergbahnen Fieberbrunn), Sophie Brunner (Dödlinger Touristik), Marco Pointner (GF TVB Saalfelden Leogang) freuen sich über den Start des neuen Bike & Wander Xpress.

Foto: Sebastian Astl

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
08. Juli 2026

Ab 11. Juli: Bike & Wander Xpress verbindet Tirol und Salzburg

Gemeinsames Pilotprojekt startet in die erste Sommersaison und schafft eine komfortable Verbindung zwischen den Bergbahnen in Fieberbrunn und Leogang.

Pünktlich zum Start der Sommerferien nimmt der neue Bike & Wander Xpress seinen Betrieb auf. Von 11. Juli bis 30. August 2026 verbindet der Bike & Wander Xpress erstmals die Bergbahnen Fieberbrunn in Tirol mit den Leoganger Bergbahnen im Salzburger Land. Das gemeinsame Pilotprojekt schafft damit eine direkte und komfortable Verbindung zwischen zwei Bundesländern und zwei der beliebtesten Bike- und Wanderregionen der Alpen.

Ob Mountainbiker, Wanderer oder Familien – der Bike & Wander Xpress bietet allen Gästen eine bequeme Möglichkeit, die Bergerlebnisse beider Regionen zu entdecken. Mountainbiker wechseln unkompliziert zwischen den Trails in Fieberbrunn und dem Epic Bikepark Leogang oder nutzen die Verbindung als Teil der beliebten Runde „The Challenge“. Wanderer erreichen die Ausgangspunkte abwechslungsreicher Touren rund um den Wildseeloder in Fieberbrunn oder den Asitz in Leogang. Familien profitieren von einer stressfreien Anreise zu den Bergerlebniswelten „Timoks Wilde Welt“ in Fieberbrunn und dem „Berg der Sinne“ in Leogang – ganz ohne Auto.

Die Busverbindung verkehrt zwischen den Bergbahnen Fieberbrunn, dem Bahnhof Hochfilzen und den Leoganger Bergbahnen. Die einfache Fahrt kostet 5 Euro, das Hin- und Retourticket 8 Euro. Beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets fährt jeweils ein Kind kostenlos mit. Auch Kinderwägen, Rollstühle sowie bis zu 16 Fahrräder können transportiert werden.

Möglich wird dieses Angebot durch die enge Zusammenarbeit des Tourismusverbandes Pillerseetal, des Tourismusverbandes Saalfelden Leogang sowie der Bergbahnen Fieberbrunn und Leogang. Gemeinsam setzen die vier Partner ein starkes Zeichen für die länderübergreifende Kooperation zwischen Tirol und Salzburg und schaffen ein attraktives Mobilitätsangebot, das Gästen und Einheimischen mehr Flexibilität bei ihren Bike- und Wandererlebnissen bietet.

Info-Box: Bike & Wander Xpress 2026 - Zeitraum: 11. Juli bis 30. August 2026:

  • Kinderwägen und Rollstühle können problemlos transportiert werden
  • Ticketerwerb: Direkt im Bus (nur Kartenzahlung)
  • Familienbonus: Beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets fährt jeweils ein Kind kostenlos mit
  • Platz für bis zu 16 Fahrräder (Mountainbikes, Trailbikes, E-Bikes, Gravelbikes etc.) auf einem speziellen Bikeanhänger.
  • Wichtig: Keine Reservierung möglich – First come, first served. Eine Mitnahme kann daher nicht garantiert werden.

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