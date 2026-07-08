Ab 11. Juli: Bike & Wander Xpress verbindet Tirol und Salzburg

Gemeinsames Pilotprojekt startet in die erste Sommersaison und schafft eine komfortable Verbindung zwischen den Bergbahnen in Fieberbrunn und Leogang.



Pünktlich zum Start der Sommerferien nimmt der neue Bike & Wander Xpress seinen Betrieb auf. Von 11. Juli bis 30. August 2026 verbindet der Bike & Wander Xpress erstmals die Bergbahnen Fieberbrunn in Tirol mit den Leoganger Bergbahnen im Salzburger Land. Das gemeinsame Pilotprojekt schafft damit eine direkte und komfortable Verbindung zwischen zwei Bundesländern und zwei der beliebtesten Bike- und Wanderregionen der Alpen.



Ob Mountainbiker, Wanderer oder Familien – der Bike & Wander Xpress bietet allen Gästen eine bequeme Möglichkeit, die Bergerlebnisse beider Regionen zu entdecken. Mountainbiker wechseln unkompliziert zwischen den Trails in Fieberbrunn und dem Epic Bikepark Leogang oder nutzen die Verbindung als Teil der beliebten Runde „The Challenge“. Wanderer erreichen die Ausgangspunkte abwechslungsreicher Touren rund um den Wildseeloder in Fieberbrunn oder den Asitz in Leogang. Familien profitieren von einer stressfreien Anreise zu den Bergerlebniswelten „Timoks Wilde Welt“ in Fieberbrunn und dem „Berg der Sinne“ in Leogang – ganz ohne Auto.