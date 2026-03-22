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Kitzbüheler Anzeiger
Taekwondo Fieberbrunn
Zacharias Schwaiger (Blau) vom Taekwondo Club Fieberbrunn in Aktion.
Foto: Devid Smole

Fieberbrunn

22. März 2026

51 Medaillen für Taekwondo Club Fieberbrunn

Mitte März veranstaltete der Tiroler Taekwondo Verband in Kössen die 50. Tiroler Landesmeisterschaften in den Disziplinen Kampf und Formen (Poomsae) im Taekwondo.

Der Taekwondo Club Fieberbrunn stellte dabei eine große Mannschaft mit über 40 Athleten und bestätigte einmal mehr seine Stellung als einer der stärksten und erfolgreichsten Vereine Tirols. Mit beeindruckenden Leistungen auf der Wettkampffläche sicherten sich die Sportler aus dem Pillerseetal insgesamt 27 Goldmedaillen, 14 Silbermedaillen und 10 Bronzemedaillen.

Ein besonderer Erfolg gelang dem Formenteam, das erneut die Mannschaftswertung erfolgreich verteidigen konnte. Zudem sicherte sich Martin Seelos erneut den Titel des Gesamtsiegers und Tiroler Landesmeisters 2026.

Das Trainerteam rund um Obmann Devid Smole zeigte sich gemeinsam mit Anna-Lena Stöckl, Sabrina Tschiltsch, Lisi Waltl, Martin Seelos, Martina Entstrasser und Anita Exenberger hocherfreut über diesen starken mannschaftlichen Erfolg und die hervorragenden Leistungen aller Starter.

Goldmedaillen: Lena Schlosser (3x), Sebastian Masek (2x), Lilly Dagn, Christoph Manzl (3x), Martina Entstrasser (5x), Tobias Entstrasser (3x), Maria Dödlinger (2x), Anita Exenberger (4x), Lea Granegger (2x), Isabella Riepler, Julian Entstrasser (2x), Anna Obernauer (3x), Amelie Schaller (2x), Alexander Klausner (2x), Martin Seelos (4x), Emily Manzl, Romy Manzl, Larissa Schädler, Raya Hase, Alexander Müller, Daniel Mauracher, David Petautschnig und Rosalie Riepler.

Silbermedaillen: Anna Obernauer, Tobias Entstrasser (2x), Julian Entstrasser (2x), Lilly Dagn, Emily Manzl (2x), Anita Exenberger, Sebastian Masek, Larissa Schädler, Amelie Schaller, Alexander Klausner, Zervan Alali, Christoph Manzl, Leni Tschiltsch, Valentin Walther und Joshua Walther.

Bronzemedaillen: Maria Dödlinger (2x), Amelie Schaller, Martin Seelos, Lilla Horvath, Darko Omerbasic, Katharina Schießling und Emma Tschiltsch.

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