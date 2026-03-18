5.000 Euro für den guten Zweck

Einen rundum gelungenen Abend veranstaltete kürzlich der Round Table Kitzbühel in der Arena365 Kirchberg. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zu einem Vortrag des bekannten Arztes und Autors Dr. Spitzbart (Mitte).



Mit einem spannenden und inspirierenden Vortrag begeisterte Dr. Spitzbart das Publikum und sorgte für einen abwechslungsreichen Abend. Gleichzeitig stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der guten Sache: Insgesamt konnten über 5.000 Euro an Spenden gesammelt werden.



Die Spendengelder kommen hilfsbedürftigen Menschen direkt in der Region zugute und werden vom Round Table Kitzbühel für soziale Projekte sowie schnelle und unbürokratische Hilfe in Notlagen eingesetzt.